Peter Prager ist zurück: Darsteller feiert in "Nord bei Nordwest" denkwürdiges Comeback

Vor mittlerweile anderthalb Jahren veränderten Schlaganfälle Peter Pragers Leben: In "Nord bei Nordwest – Der doppelte Lothar" kehrt der Darsteller nun wieder zurück ins TV.

Wenn Aushilfspolizist Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann), Tierarzthelferin Jule Christiansen (Marleen Lohse) und Kommissarin Hannah Wagner (Jana Klinge) am Donnerstag, 11. Januar, 20.15 Uhr, im 22. Film der ARD-Krimireihe "Nord bei Nordwest" ermitteln, dürfen sich Fans der Reihe auf ein besonderes Wiedersehen freuen: Peter Prager wird in "Der doppelte Lothar" erneut den Ex-Geheimagenten Reimar Vogt, Vater der verstorbenen Kommissarin Lona Vogt (Henny Reents), verkörpern. Für den 71-jährigen Prager ist es das erste Engagement nach zwei Schlaganfällen.

"Ich habe mich gefreut, als man mir anbot, wieder in einer 'Nord bei Nordwest'- Folge mitwirken zu können und ich bin Hinnerk Schönemann sehr dankbar, dass er mir diese Chance gab", lässt sich Prager von der ARD zitieren: "Meine Figur Reimar Vogt habe ich immer geliebt, es ist jedes Mal ein großes Vergnügen, ihn zu spielen." Die Schlaganfälle hätten ihn "anderthalb Jahre" seines Lebens gekostet, erklärt Prager weiter: "Es war ein Kraftakt für mich, ins Leben zurück zu finden. Ich bin weiterhin auf dem Weg der Genesung, mache schon die ersten Schritte und hoffe, dass ich bald wieder häufiger in meinem Beruf arbeiten kann."

"Nord bei Nordwest – Der doppelte Lothar" erzählt vom Mord an dem Handelsvertreter Lothar Müller (Tim Ehlert), der, wie sich posthum herausstellt, ein Doppelleben führte: Sowohl in Schwanitz als auch in Travemünde hatte er Frau und Kind. Natürlich wussten weder Ehefrau Susanne (Johanna Christine Gehlen) und Tochter Anna (Johanna Götting) noch Ehefrau Lisa (Marie Hacke) und Sohn Finn (Karl von Klot) von der Existenz der jeweils anderen Familie. Doch warum sollte sich ein Mann einen derartigen Stress über Jahre hinweg antun? Diese Frage gilt es, für Hannah und Hauke zu klären.