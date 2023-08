"Playdate - Lust auf Fetisch?": Alle Infos zum neuen erotischen Experiment mit Jennifer Weist!

Darum geht es in "Playdate"

Fetisch-Interessierte sind bei "Playdate" genau richtig. Von Fesselspielen über Genderplay ist alles geboten. Was bei normalen Dates noch nicht so schnell zum Gesprächsthema wird, kommt hier direkt auf den Tisch. In jeder Folge werden drei Fetisch-Liebhaber bei ihren Dates von ihren Vorlieben und geheimnisvollen Fantasien berichten. Stück für Stück geben sie mehr von sich preis. Kommen die Vorstellungen gut beim Date-Partner an, kommt es zu einem zweiten Treffen in einem Playroom. Dort eröffnet sich dem Paar eine ganz neue Fetisch-Spielwelt. Wer hat Lust eine völlig neue Erfahrung zu machen?