Plötzlicher Abbruch bei „Bauer sucht Frau“: Ulrike verlässt Bauer Heiner nach nur zwei Tagen

Was anfangs nach der großen Liebe aussah, entpuppte sich schnell als große Enttäuschung. Nach ihrer Ankunft zeigte sich Ulrike erst noch begeistert von Heiners riesigem Gelände, den 24 Hektar Grünfläche mit Acker und Wald, den 20 Pferden und der eigenen Kapelle. Auch mit kleinen sportlichen Übungen konnte Heiner bei Ulrike punkten, die zuvor noch nie Yoga ausprobiert hatte. „Yoga ist mir sehr wichtig, weil man so die Beweglichkeit, die man fürs Reiten braucht, erhalten kann“, betonte der Landwirt.

Erste Unstimmigkeiten zeigten sich dann beim Pferdetraining. Während Heiner gekonnt die Doppel-Longe präsentiert, fühlt sich die pferdeerfahrene Ulrike ausgeschlossen. „Er hat mich gar nicht mit einbezogen und das hat mich schon ein bisschen enttäuscht.“ Heiner sieht das dagegen anders: „Das junge Pferd will seinen eigenen Herrn haben, das ist auf mich fixiert.“ Ob das der Knackpunkt für Ulrike war, die Reißleine zu ziehen?

Beim Besuch in der kleinen Kapelle war noch alles gut. Heiner zündete zu Ehren seines Gasts zwei Kerzen an und betonte, das würde er nur für besondere Menschen machen. Kurz darauf sucht Ulrike das Gespräch mit dem Pferdewirt: „Du bist wirklich ein ganz toller Mann, aber bei mir passt es einfach nicht. Mir hat da manchmal ein bisschen Gefühl bei dir gefehlt. Du bist ein Pferdeflüsterer, aber du bist kein Frauenflüsterer.“

Heiner fällt aus allen Wolken

Heiner wirkt überrascht, dass Ulrike die Hofwoche nach nur zwei Tagen abbrechen will: „Dass Ulrike und ich nicht zusammenpassen, habe ich nicht so empfunden.“ Um Ulrikes Entscheidung besser nachvollziehen zu können, fragt er, was er denn falsch gemacht habe. Vielleicht sei er nach über 20 Jahren Single-Leben einfach ein bisschen ungeübt, meint seine Hofdame. „Der Umgang mit einer Frau ist für mich wahrscheinlich sehr viel schwieriger als der mit einem Pferd“, stimmt Heiner zu. Trotz allem blickt der Bauer optimistisch nach vorne: „Die richtige Frau wird bestimmt noch kommen. Da bin ich überzeugt!“