"Poker Games – wer profitiert vom großen Bluff?": Alle Infos zur ARD-Dokumentation

Legale Grauzonen

Die Autorin Monique Marmodée wirft ein Licht auf eine Branche, die seit 2021 in Deutschland legal und behördlich reguliert ist – auch weil die Finanzämter an den enormen Umsätzen mitverdienen wollen. Immerhin wandern in der Parallelwelt, die längst schummrige Hinterzimmer verlassen hat und in der Mitte der Gesellschaft – nämlich in den deutschen Wohnzimmern – angekommen ist, täglich Millionenbeträge hin und her.