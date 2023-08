„Polizeiruf 110: Du gehörst mir“: TV-Kritik zum ersten ARD-Sonntags-Krimi nach der Sommerpause

Die ARD zeigt am Sonntag den ersten neuen Krimi nach einer Sommerpause voller Wiederholungen. Hier erfahrt ihr, ob der neue „Polizeiruf 110: Du gehörst mir“ sich lohnt.

Als die alleinerziehende Mutter Lana nur für einen Moment ihren Kinderwagen aus den Augen lässt, wird ihr Baby entführt. Hauptkommissarin Brasch wird zum Tatort gerufen und verdächtigt schon bald Chris Novak, der die junge Mutter gestalkt haben soll. Braschs Chef Uwe Lemp will sich unterdessen auf den Weg ins Sabbatical machen. Vor der Abreise hilft er noch seiner Nachbarin Inga dabei, den Kinderwagen ihres neugeborenen Babys in ihre Wohnung zu tragen. Doch ehe er sich versieht, wird er von seiner Nachbarin niedergeschlagen und gefesselt.

Wie der Titel des Films bereits suggeriert, dreht sich dieser „Polizeiruf 110“-Streifen um vielfältige Arten von Kontrolle. Es geht um die Kontrolle, die ein Stalker über sein Opfer hat oder haben will, um eine Mutter, die ihr Kind verloren hat und alles tut, um Kontrolle über die Situation zu erlangen und einen verletzten und gefangenen Mann, der mit aller Kraft versucht, seinem Albtraum zu entkommen.

Der Krimi folgt so gar nicht der klassischen Krimi-Blaupause. Schließlich gibt es keinen blutrünstigen Mörder, der durch hervorragende Polizeiarbeit zu Fall gebracht werden muss. Allgemein hat die Ermittlung nur wenig Bedeutung im Kriminalfilm. Kommissarin Brasch tut zwar, was sie kann, doch brillante Einfälle hat sie nicht. Am Ende kommt sie der Baby-Diebin nur aufgrund von Zufällen auf die Spur.