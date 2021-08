Promi Big Brother 2021: Kandidaten und Sendetermine der 9. Staffel bei SAT.1

Daniel Kreibich entschied sich bereits nach der ersten Sendung, freiwillig auszuziehen. Am Montag, 9. August, kommen vier weitere Kandidaten dazu:

Gitta Saxx (Jahrhundert-Playmate)

Papis Loveday (Topmodel und Mode-Unternehmer)

Paco Steinbeck (Superhändler)

Payton Ramolla (Influencer-Küken)

Wann läuft "Promi Big Brother" bei SAT.1?

Die neue Staffel startet am Freitag, 6. August. Täglich gibt es dann bei SAT.1 eine neue Folge zu sehen, teilweise sogar zur Primetime. Insgesamt kündigt SAT.1 85 Stunden Live-TV und 44 Live-Shows an, wobei der Sender dabei "Promi Big Brother - Die Late Night Show" mit einrechnet. Das Format läuft im Anschluss an jede Folge bei SAT.1.