Promi Big Brother 2021: Sendetermine und Kandidaten

Offiziell wurde noch kein Kandidat bestätigt, Gerüchte aber gibt es natürlich schon eine ganze Menge. Insgesamt ziehen zwölf Kandidaten in das "Promi Big Brother"-Haus.

Unter den Bewohnern sollen laut "Bild" Ballermann-Sängerin Melanie Müller, "Goodbye Deutschland"-Auswanderin Daniela Büchner, Kickboxerin Marie Lang und Ex-Handballer Eric Sindermann sein. Auch Ex-"Bachelor" Andrej Mangolds Name wurde in der Gerüchteküche gehandelt. Der Name Paco Steinbeck ("Die Superhändler") fiel ebenfalls schon häufiger.