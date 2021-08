Promi Big Brother 2021: Wer ist raus? Sendetermine und Kandidaten

Am Montag, 9. August, kamen vier weitere Kandidaten dazu:

Zwei weitere Kandidaten zogen am Mittwoch, 11. August, ein:

Auch bei "Promi Big Brother" kann es nur einen Sieger geben. Und so wird bis zum Finale kräftig ausgesiebt. Die Zuschauer entscheiden darüber, wer rausfliegt. Teilweise müssen die Bewohner vorher nominieren.

Daniel Kreibich -> Er entschloss sich schon nach der ersten Sendung aus gesundheitlichen Gründen zum freiwilligen Auszug.

Heike Maurer -> Sie wurde als erstes rausgewählt, nach der sechsten Folge war Schluss.

Mimi Gwozdz -> Die "Bachelor"-Siegerin entschied sich in der achten Folge dazu, freiwillig zu gehen.

Rafi Rachek -> Der frühere "Bachelorette"-Kandidat wurde als Zweiter rausgewählt.

Pascal Kappés -> Ihn traf es in der elften Folge, was Pascal ins Tal der Tränen stürzte.

Babs Kijewski -> Die Anglerin wurde in der dreizehnten Sendung rausgewählt.

Gitta Saxx -> Für das Playmate des Jahrhunderts war in Show 15 Schluss.

Payton Ramolla -> Auch die Influencerin musste in Show 15 gehen.

Wann läuft "Promi Big Brother" bei SAT.1?

Die neue Staffel startet am Freitag, 6. August. Täglich gibt es dann bei SAT.1 eine neue Folge zu sehen, teilweise sogar zur Primetime. Insgesamt kündigt SAT.1 85 Stunden Live-TV und 44 Live-Shows an, wobei der Sender dabei "Promi Big Brother - Die Late Night Show" mit einrechnet. Das Format läuft im Anschluss an jede Folge bei SAT.1.