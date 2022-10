"Promi Big Brother" 2022: Kandidaten-Gerüchte, Start und Sendetermine der Show

Dritte Folge der siebten Staffel

"The Masked Singer": No Name getauft - Pfeife demaskiert

Am Samstagabend hatte Ruth Moschner erfahrene TMS-Experten an ihrer Seite, denn Yvonne Catterfeld und Ross Antony standen bereits beide kostümiert auf der ProSieben-Bühne. Bei der aktuellen Ausgabe fieberte "No Name" einem besonderen Moment entgegen - seiner Taufe. Für die Pfeife war das Ende in der Show schon gekommen - Doch welcher Promi steckte hinter der Maske, die sich freute "ausgepfiffen zu werden"?

