"Promi Big Brother" 2022: Warum kommt die Sendung am Samstag so spät?

Reality-TV-Fans freuen sich auf die neue Staffel von "Promi Big Brother". Während der Einzug der neuen Bewohner am Freitag zur besten Sendezeit stattfindet, müssen Fans am Samstag lange auf den Beginn der Sendung warten. Warum?

Am 18. November geht es wieder los: Die Bewohner um Micaela Schäfer, Jörg Dahlmann, Jay Khan und Jeremy Fragrance beziehen ihr neues, temporäres Zuhause. Ab 20.15 Uhr zeigt den SAT.1 den Einzug live. Danach wird die Sendung täglich um 22.15 Uhr ausgestrahlt. Mit einer Ausnahme: Direkt am zweiten Tag, als am Samstag, 19. November, läuft "Promi Big Brother" erst ab 23.35 Uhr und wird somit zur Veranstaltung für Nachtschwärmer.