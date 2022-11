"Promi Big Brother" 2022: Wer sind die Teilnehmer? Wann ist der Start?

Während in Katar die Fußball-Stars um den WM-Titel spielen, kämpfen die Reality-Stars und -Sternchen um den Sieg bei "Promi Big Brother". Wann geht es los, wer ist dabei? Hier finden Sie alle Infos zur zehnten Staffel.

Die zehnte Staffel läuft diesmal statt im Sommer im Winter. Start ist der 18. November 2022. "Während anderswo der Ball durch die Wüste rollt, wird bei uns um den Reality-Thron und 100.000 Euro gekämpft", sagt SAT.1-Senderchef Daniel Rosemann. Die Fußball-WM in Katar beginnt nur zwei Tage später, am 20. November. "Promi Big Brother" läuft täglich bei SAT.1 und Streaminganbieter Joyn .

Die Sendetermine im Überblick:

Folge 1: Freitag, 18. November, 20.15 Uhr

Folge 2: Samstag, 19. November, 22.15 Uhr

Folge 3: Sonntag, 20. November, 22.15 Uhr

Folge 4: Montag, 21. November, 22.15 Uhr

Folge 5: Dienstag, 22. November, 22.15 Uhr

Folge 6: Mittwoch, 23. November, 22.15 Uhr

Folge 7: Donnerstag, 24. November, 22.15 Uhr

Folge 8: Freitag, 25. November, 22.15 Uhr

Folge 9: Samstag, 26. November, 22.15 Uhr

Folge 10: Sonntag, 27. November, 22.15 Uhr

Folge 11: Montag, 28. November, 22.15 Uhr

Folge 12: Dienstag, 29. November, 22.15 Uhr

Folge 13: Mittwoch, 30. Novemer, 22.15 Uhr

Folge 14: Donnerstag, 1. Dezember, 22.15 Uhr

Wer sind die Kandidaten?

Am 11. November stellte SAT.1 die ersten Bewohner offiziell vor. Erotik-Model Micaela Schäfer zieht genauso in den Promi-"Knast"wie Stimmen-Imitator Jörg Knörr. Auch DSDS-Legende und Dschungelkönig Menderes Bagci ist dabei, ebenso wie die Sängerin und einstige "Popstars"-Gewinnerin Doreen Steinert. Auch Jürgen Milski, der einst durch die allererste "Big Brother"-Staffel zu TV-Ruhm kam, wurde mancherorts in der Gerüchteküche gehandelt. Er bestätigte eine Anfrage, die er allerdings aus Zeitgründen abgelehnt habe.