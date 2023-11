"Promi Big Brother": Damit will Spielerfrau Dilara Kruse punkten!

Neue Gesichter für "Promi Big Brother": In der kommenden Staffel des Reality-Formats bei SAT.1 werden Spielerfrau Dilara Kruse, Reality-Star Patricia Blanco und Ex-Bachelor Dominik Stuckmann zu sehen sein. Das gab der Sender jetzt bekannt. Schon länger steht fest, dass auch Schlagersänger Peter Klein und Reality-Star Yeliz Koc ins Haus einziehen werden. Bevor es für die Prominenten und TV-Sternchen am Montag, 20. November, zur Primetime mit der Auftaktfolge der elften Staffel richtig ernst wird, können die Zuschauerinnen und Zuschauer den Einzug am Samstag, 18. November, ab 18 Uhr live auf Joyn verfolgen.

Während Blanco und Stuckmann sich in der Vergangenheit bereits einen Namen in der Reality-TV-Welt gemacht haben, ist Kruse vergleichsweise neu im Geschäft. Die Ehefrau des deutschen Fußballprofis Max Kruse, der aktuell für den SC Paderborn 07 spielt, scheint sich der Konkurrenz im Haus bewusst zu sein, ist aber nicht weniger ehrgeizig zu gewinnen: "Mich kennt zwar keiner, aber ich rocke das Ding!", zeigt sich die 31-Jährige im Interview vorab optimistisch.

"So ehrlich wie nie": Damit will Spielerfrau Dilara Kruse bei "Promi Big Brother" punkten

Bislang konzentrierte sich Dilara Kruse, die den früheren Nationalspieler 2020 in einer Shisha-Bar kennenlernte, auf ihren YouTube-Channel "Die Kruses". Dabei dreht sich alles um Fußball und ihre Beziehung. "So ehrlich wie dieses Jahr mit mir war 'Promi Big Brother' noch nie", verspricht die Spielerfrau. Sie wolle laut Sender mit "gnadenloser Ehrlichkeit" punkten. "Ich sage in meiner Art und Weise immer, was ich denke. Deshalb wird dieses Jahr King!"