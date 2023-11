"Promi Big Brother": Diese Kandidaten stechen heraus

Am 20. November 2023 startet die inzwischen schon elfte Staffel von „Promi Big Brother“. Erneut ziehen mehrere Prominente für rund zwei Wochen in einen Container und werden dort rund um die Uhr von Kameras verfolgt. Wer bis zum Schluss drin bleibt, darf sich über ein Preisgeld von 100.000 Euro freuen. Und wie vor jeder Staffel spekulieren die Fans darüber, wer die besten Chancen auf den Sieg hat.

Influencerin mit öffentlichem Liebesleben

Eine große Favoritin auf den Sieg bei „Promi Big Brother“ ist Yeliz Koc. Die gelernte Kosmetikerin ist seit 2018 nicht mehr aus der Reality-TV-Szene wegzudenken. Und ihr Einstieg verursachte buchstäblich einen Knall. Bei „Der Bachelor“ 2018 verpasste sie nämlich Daniel Völz eine Ohrfeige, als dieser sie nicht mit einer Rose bedachte. Kurze Zeit später verliebte sie sich in „Bachelor in Paradise“ in Johannes Haller und nahm mit ihm an „Das Sommerhaus der Stars“ teil. 2020 kam sie mit Jimi Blue Ochsenknecht zusammen, wurde von ihm schwanger und trennte sich nach nur einem Jahr und vor der Geburt des Kindes wieder von ihm. Mit „Make Love Fake Love“ bekam Koc Ende 2022 sogar eine eigene Dating-Show, in der sie Jannik Kontalis kennenlernte. Jedoch hatte sie auch mit ihm kein Glück. Dafür kann sie sich auf ihre Fans verlassen: Auf Instagram hat sie rund 650.000 Follower, die sie regelmäßig über ihr Leben abseits vom Reality-TV auf dem Laufenden hält.