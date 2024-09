"Promi Big Brother" ist zurück: Diese Stars ziehen in den Container

Die 12. Staffel von "Promi Big Brother" startet am 7. Oktober. SAT.1 hat bereits die ersten Bewohner bekannt gegeben: Mimi Fiedler, Mike Heiter und Max Kruse. Fiedler will sich im TV von ihrer privaten Seite zeigen, Heiter freut sich auf die Herausforderung und Kruse tritt in die Fußstapfen seiner Frau.

Mimi Fiedler ist bekannt dafür, ihr Leben bei Instagram offenherzig mit mehr als 100.000 Followern zu teilen. Nun will sich die Schauspielerin ("Tatort") auch im TV von ihrer privaten Seite zeigen – im Reality-Format "Promi Big Brother". Wie SAT.1 am Dienstag ankündigte, zieht Fiedler in wenigen Wochen ins berühmt-berüchtige PBB-Haus. Startschuss der zwölften Staffel ist der 7. Oktober.

"Ich glaube, ich hätte kein anderes Reality-Format als 'Promi Big Brother' gemacht", erklärte der "Tatort"-Star im Rahmen einer Pressekonferenz des Senders. Fiedler sei "sehr, sehr neugierig". Die 48-Jährige blicke ihrer ersten Reality-Erfahrung optimistisch entgegen: "Ich glaube, ich werde gar nix vermissen. Es sind ja nur zwei Wochen, ich gehe nicht zwei Jahre in den Container."

"Reality-Legende" zieht in den Container Neben Fiedler gab SAT.1 zwei weitere Stars bekannt, die sich in der diesjährigen Staffel vom "großen Bruder" überwachen lassen werden. Mit Mike Heiter sei laut Senderchef Marc Rasmus "eine Reality-Legende" mit von der Partie. Der 32-Jährige selbst scheint seinen Einzug kaum erwarten zu können: "Wer sich Realitystar schimpfen will, der muss bei 'Big Brother' dabei sein und mitgemacht haben. Und jetzt ist es so weit!" Zuvor war Heiter bereits in Sendungen wie dem RTL-Dschungelcamp, "Love Island" und dem "Sommerhaus der Stars" zu sehen.

Noch keine eigenen Erfahrungen im Reality-TV gesammelt hat Max Kruse. Berührungspunkte mit dem Format hat der ehemalige Fußballnationalspieler dennoch. "Ich will am Ende besser sein als meine Frau", stellte Kruse am Dienstag klar. 2023 hatte Dilara Kruse, die Frau des Profisportlers, an der Sendung teilgenommen und den sechsten Platz belegt. Ein Jahr später wolle sie nun ihren Ehemann "24 Stunden am Tag" im PBB-Container verfolgen.

SAT.1 bestätigt: "Mehr als zehn Promis" sind dabei Wie im Vorjahr soll das Geschehen im Haus auch in der zwölften Staffel dauerhaft per Livestream verfolgbar sein. 24 Stunden pro Tag sollen Nutzerinnen und Nutzer des Streamingdienstes Joyn+ die Möglichkeit erhalten, die Bewohnerinnen und Bewohner zu beobachten. Der Dauerstream wird die gesamte Staffel über abrufbar sein.

Die restlichen Kandidatinnen und Kandidaten will der Sender im Laufe der nächsten Wochen bekannt geben. Bereits jetzt bestätigte Marc Rasmus, dass "mehr als zehn Promis" um den Sieg kämpfen werden.

