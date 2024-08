"Promi-Büßen" 2024: Promis, mit zweifelhafter Vergangenheit

Bei "Das große Promi-Büßen" müssen elf Promis mit zweifelhafter Vergangenheit in ein Zeltlager in den Alpen ziehen. Dort müssen sie Spiele absolvieren – anders als in anderen Shows jedoch nicht, um belohnt zu werden. Stattdessen warten auf die Verlierer unangenehme Strafen. Außerdem werden die Promis regelmäßig mit Ausschnitten aus anderen Reality-TV-Shows konfrontiert, in denen sie fragwürdige Entscheidungen getroffen haben. Werden sie ihre üblen Taten bereuen?