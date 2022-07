"Promi-Büßen": Streit um Helena Fürst eskaliert - Produktion greift ein

Für Sänger Daniele Negroni ist Helena ein Teil seiner Challenge beim "großen Promi-Büßen" auf ProSieben. Es liegt schlicht weg an ihrem Verhalten, mit dem er und alle anderen sich auseinandersetzen müssen. Ein kleiner Vorgeschmack auf das, was im späteren Sendungsverlauf noch eskalieren soll, zeigen bereits die ersten zehn Minuten des Morgens. Helena hat in der Nacht zuvor ihre Camp-Mitbewohner vom Schlafen abgehalten. Doch nicht wie sonst mit ihrem penetranten Schnarchen. Sie selbst bekam in der Nacht kein Auge zu, davon blieben also alle verschont. Stattdessen hielt sie ein Pläuschchen mit sich selbst und weckte mit ihren Selbstgesprächen die müden Camp-Bewohner auf. Matthias reicht es, er ist am Ende mit seinen Nerven und packt am Morgen die Koffer. Alle Teilnehmer versuchen ihn vom Läuten der Glocke, was den Ausstieg des Bewohners aus dem Camp zur Folge hätte, abzuhalten.