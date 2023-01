"Promi-Darts-WM 2023": Diese Stars und Profis sind dabei

Im Halbfinale war der spätere Weltmeister Michael Smith dann aber doch ein zu starker Gegner. Smith krönte sich am Dienstag mit einem 7:4-Sieg gegen Michael van Gerwen zum besten Spieler der Welt. Nach dem Sieg bei der PDC-Darts-WM bleibt "Bully Boy" Smith im deutschen TV präsent: als Teilnehmer der anstehenden "Promi-Darts-WM 2023" (Samstag, 7. Januar, 20.15 Uhr, ProSieben). Das Sport-Spektakel, bei dem die internationale Darts-Elite und prominente Hobbywerfer aufeinandertreffen, wird live übertragen. Und in der TV-Show kommt es zum schnellen Wiedersehen mit Gabriel Clemens.

Die Teilnehmer-Teams bei der Darts-WM

Weltmeister Smith wird die Pfeile an der Seite von Moderator Mathias Killing, alias "The Killing Machine", werfen. Clemens stellt sein Können gemeinsam mit Musiker Henning "Blockxbuster" Wehland unter Beweis. Weitere Paarungen im klassischen "501"-Modus sind Kevin "Der Dartmunder" Großkreutz und Michael "Mighty Mike" van Gerwen, Bülent "The Monnemer Headbanger" Ceylan und Gerwyn "The Iceman" Price und Oliver "Tiny Bull" Pocher und Fallon "Queen of Palace" Sherrock. Für Frauenpower sorgt Amira "Austrian Powers" Pocher an der Seite von Peter "Snakebite" Wright.