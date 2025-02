"Prominent getrennt" 2025: Was wird aus diesen Ex-Paaren werden?

Verletzte Gefühle, gebrochene Herzen und vielleicht auch noch Liebesgefühle - wenn Paare sich vor nicht allzu langer Zeit getrennt haben, bringen sie oft viel emotionalen Ballast mit. So ergeht es auch den Stars bei "Prominent getrennt". Trotzdem wollen sie sich für das RTL-Format zusammenreißen und bestenfalls die Show gewinnen. Wir werfen einen Blick auf die Ex-Paare in der neuen Staffel.

Rosenkrieg, Friedensabkommen oder Liebescomeback? Ihr Leben wollen sie nicht mehr miteinander teilen, dafür aber gerne den "Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen"-Gewinn von 100.000 Euro. Die RTL-Sendung geht im Frühling 2025 in die vierte Runde. Schaffen es die ehemaligen Partner gemeinsam die Aufgaben zu lösen? Werden die Ex-Paare ihre Gefühle kontrollieren können und gibt es vielleicht sogar ein Liebescomeback?

Das sind die Ex-Paare bei "Prominent getrennt" 2025: Ariel und Giuliano Hediger

Ende 2023 machte Giuliano seiner Ariel einen Heiratsantrag. Im April dieses Jahres wurde ihre gemeinsame Tochter Ileyna Amani geboren. Anfang 2024 war das Paar in der RTL+-Show "Love Fool" zusehen, wo sie vorgaben, Single zu sein, was zu Konflikten zwischen ihnen führte. Es gab immer mehr Streit, sodass sich Ariel und Giuliano trennten und heute kaum noch Kontakt miteinander haben. Giuliano hofft, dass sich das nun durch ihre Teilnahme an "Prominent getrennt" ändern wird.

Yeliz Koc und Jannik Kontalis

Die Ex-Partner von Yeliz Koc waren meist ebenfalls prominent. Unter anderem führte sie eine Beziehung mit Johannes Haller und hat eine Tochter mit Jimi Blue Ochsenknecht. In der Show "Make Love, Fake Love" lernte der Reality-Star Jannik Kontalis kennen. 2023 trennte sich das Paar. Nach dem Liebes-Aus folgten zahlreiche, öffentliche Sticheleien zwischen den beiden. Eine Versöhnung gab es bislang nicht.

Jennifer Iglesias und Nico Müller

Die Sendung "Love Island" 2022 wurde für Jennifer Iglesias und Nico Müller zum vollen Erfolg. Die beiden lernte sich in der siebten Staffel kennen, wurden ein Paar und gewannen die Show. Nach kurzer Zeit trennten sich Jennifer und Nico wieder. Er erklärte, dass ihr Zusammenleben alles zum Scheitern brachte. Bei "Promi Big Brother" behauptete Jenni, er hätte sie mit einer Escort-Dame betrogen. Er wehrte sich gegen die Vorwürfe und erklärte, sie hätte ihn betrogen. Es folgte ein öffentlicher Streit. "Prominent getrennt" soll helfen, gewisse Dinge "klarzustellen".

Laura Peuker und Jonny Jaspers

Laura Peuker und Jonny Jaspers nahmen beide 2022 an "Temptation Island" teil. Nach wenigen Monaten Beziehung gaben sie schon ihre Trennung bekannt. Bei "Ex on the Beach" traf das ehemalige Pärchen wieder aufeinander und wollte es daraufhin noch einmal miteinander versuchen. Sie zogen zusammen und planten ihre Hochzeit. Doch daraus wurde nichts, es folgte die Trennung. Sie möchte bei "Prominent getrennt" einiges klären, während Jonny kalt bleibt und keine Klärung sucht.

Pamela Ghazal und Alan Wey

Pamela Ghazal und Alan Wey nahmen beide an dem Format "Bachelor" teil. Obwohl Alan die Beziehung beendete, ist noch viel Gefühl zwischen den Ex-Partnern. Trotzdem machen sie sich gegenseitig Vorwürfe und haben keinen Kontakt mehr miteinander. Alan schätzt ihre Gewinnchancen bei "Prominent getrennt" als gut ein: "Wir sind die perfekte Mischung aus Körper und Köpfchen."

Jana Klein und Sidar Sahin

Jana Klein und Sidar Sahin wurden durch die Sendung "Are You The One" zum Paar und zogen zusammen. Ohne es offiziell zu bestätigen, trennten die beiden sich im August 2024. Ein Grund für ihr Beziehungs-Aus soll Eifersucht und Vertrauensverlust gewesen sein. Sidar soll den Kontakt zu anderen Frauen gesucht haben. Obwohl sie weiterhin Gefühle füreinander haben, sehen sie derzeit keinen Weg zurück. Ob sich das bei "Prominent getrennt" ändern wird?

Christina Grass und Marco Cerullo

Die beiden trafen sich 2019 bei "Bachelor in Paradise" und verliebten sich sofort. Anfang 2020 machte er ihr sogar einen Heiratsantrag vor laufender Kamera. Es folgte zwar eine Trennung, doch danach kamen Christina Grass und Marco Cerullo wieder zusammen und kauften ein Haus. Seit Juli 2024 gehen beide wieder getrennte Wege. Sie teilen immer noch das Haus, allerdings nicht zur gleichen Zeit.

Babu und Felix Davidson

Felix, bekannt als Verführer bei "Temptation Island" 2022 und aus "Are You the One – Realitystars in Love" verliebte sich das allererste Mal, als er Babu sah. Doch plötzlich kam es zum Streit zwischen der "Beauty & the Nerd"-Teilnehmerin und dem Reality-Star. Vieles scheint zwischen dem Ex-Paar, das sich vor wenigen Monaten trennte, noch unausgesprochen. Babu ist überzeugt, dass sie es trotzdem bei "Prominent getrennt" weit bringen werden: "Wir sind stark und zielstrebig, ich glaube wir können es weit schaffen".