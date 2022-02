Prominent getrennt: Bei Serkan Yavuz und Carina Spack ist nur noch Hass

Schon die Entstehung dieser Liebe war kurios: Carina und Serkan lernten sich 2019 bei "Bachelor in Paradise" kennen. Serkan probierte es zuerst bei Carinas Konkurrentin Jade. Direkt am ersten Abend küssten sich Jade und Serkan im Pool, und das vor allen anderen. Dann aber bandelte Serkan mit Carina an. Die Beziehung hielt etwa ein Jahr und ging 2020 in die Brüche. Dass er bei "Bachelor in Paradise" nichts anbrennen lässt, zeigte Serkan übrigens auch in der dritten Staffel 2021. Gleich mit zwei Frauen flirtete er heftig, entschied sich schließlich für Samira und zeugte mit ihr ein Kind.