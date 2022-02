Prominent getrennt – Folge 1: fetter Kater – und ein falsches Spiel?

Südafrika statt Bocholt, Villa statt Bauernhaus, getrennt statt zusammen: In der neuen Show "Prominent getrennt", die als konsequente Weiterführung des "Sommerhaus' der Stars" verstanden werden kann, schickt RTL acht prominente Ex-Paare in die "Villa der Verflossenen". Wir haben uns die erste Folge angesehen.

+++ Achtung, Spoiler! Wenn Sie noch nicht wissen möchten, was in Folge 1 von "Prominent getrennt" passiert, sollten Sie nun nicht weiterlesen. +++

Die Teilnehmer sind Promis wie Jenny Elvers, die in der Villa auf Alex Jolig ("Big Brother") trifft, den Vater ihres Sohnes Paul. Auch das ehemalige "Bachelor in Paradise"-Pärchen Serkan Yavuz und Carina Spack darf nicht fehlen. Ex-Schauspielerin und Ex-Dschungelcamperin Doreen Dietel und und ihr nicht-prominenter Ex-Freund Patrick Eid sind ebenfalls mit dabei. Aufgefüllt wird der Cast mit diversen Reality-Sternchen und Influencern, die in Shows wie "Temptation Island" oder "Ex on the Beach" zu TV-Ruhm gekommen sind. "Man kennt mich aus .." – Nein, man kennt dich nicht, möchte man ihnen zurufen.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Gute Mischung bei den Teilnehmern Schnell wird klar. Beim Casting hat RTL ganze Arbeit geleistet. Im Mix der acht Ex-Paare ist wirklich alles dabei, was das Zuschauerherz begehrt: medialer Rosenkrieg (Serkan und Carina), total gute, alte Freunde (Doreen und Patrick), immer noch scharf aufeinander (Michelle Daniaux & Luigi "Gigi" Birofio), nur ein Partner hat mit der Beziehung abgeschlossen (Lena Schiwora & Robin Riebling) und zoffen sich wie die Kesselflicker (Cecilia Asoro & Markus Kok).

Nach und nach beziehen die Teilnehmer die "Prominent getrennt"-Villa. Warum eigentlich eine Villa und kein abgeranztes Bauernhaus? Werden die Kandidaten womöglich mit so viel Luxus belohnt, weil sie anders als die "Sommerhaus"-Paare schon so viel Reife hatten, zu erkennen, dass ihre Beziehung vielleicht keine so gute Idee war?

Nein, Reife kann nun wirklich nicht der Grund sein. Serkan und Carina ignorieren sich zum Start erst einmal wie Fünftklässler, die den Schwarm beim Zettelchen schreiben mit jemand anderem erwischt haben. Ihren schweren Koffer kann Carina mal schön alleine ins Haus tragen, ein Pärchenfoto im Treppenhaus wird abgehängt, noch nicht einmal ein "Hallo" ist drin. In einem Bett zu schlafen, kommt für beide nicht in Frage. "Da haue ich mir lieber mein Schienbein 14 Mal gegen die Tischkante", so Serkan. Er bezieht sein Lager schließlich auf der Couch im Untergeschoss.

"Sie ist eine Ratte" Doch nicht nur mit Serkan muss sich Carina herumschlagen. In der Villa trifft sie auch noch auf Meike Emonts. "Sie ist komplett falsch, manipulativ, eine Ratte", so Meikes knallhartes Urteil über Carina. "Nein, ich will gar nicht so gemein sein." Warum die beiden zerstritten sind? Meike ist die beste Freundin von Jade Übach, mit der Serkan in der zweiten Staffel "Bachelor in Paradise" vor seiner Liebelei mit Carina geknutscht hatte und ... ach, es ist kompliziert. Und kindisch.

Etwas kindisch wirkt auch der arme Robin, der sich einst bei "Temptation Island" mit seiner Lena verlobte, mittlerweile aber ohne Frau dasteht. Die Trennung nagt noch so sehr an ihm, dass er beim Vorstellungsinterview heult. Lena hat aber ganz offensichtlich abgeschlossen mit ihrer ersten großen Liebe. Das werden harte Wochen für den liebeskranken Robin ...

Kaum haben die Ex-Partner ihrer erste gemeinsam Nacht hinter sich (bis auf Serkan und Carina), geht es auch schon zum ersten Spiel. Die Paare müssen in luftiger Höhe eine Schaukel zum Schwingen bringen und Sprichwörter ergänzen. Gigi ist vom Vorabend komplett verkatert und kotzt erst einmal von der Höhenschaukel. Seine Michelle hätte ihn doch schützen müssen, so viel Alkohol zu trinken, jammert er. Auch die Sprichwörter überfordern ihn: "Das wissen nicht mal Einstein diese Sätze! [sic]" Gemeint sind Sätze wie "Reden ist Silber, Schweigen ist Gold" oder "Der Fisch stinkt vom Kopf." Nach dem Spiel schläft Gigi erst einmal friedlich sabbernd seinen Kater auf der Couch aus.

Carina und Serkan: alles nur Taktik? Bei Markus, genannt Koki, und Cecilia wird in der Drucksituation schnell klar, warum ihre Beziehung nicht funktioniert hat. Die beiden zoffen sich, schreien sich an, sind einfach garstig zueinander. Eine Überraschung gibt es derweil bei Serkan und Carina: Für das Spiel reißen sie sich nicht nur zusammen, sondern harmonieren sogar prächtig. Danach gibt es erst einmal eine Taktikbesprechung. Schließlich sollen die anderen nicht merken, dass die beiden ein gutes Team und damit ernstzunehmende Konkurrenten sind.

Den Sieg holen sich Meike und ihr Ex-Freund Marcus Muth, die damit in der ersten Nominierung geschützt sind. Bei Meike und Marcus scheinen die Zeichen ähnlich wie bei Gigi und Michelle übrigens auf Liebescomeback zu stehen. Carina glaubt: Diese beiden Paare sind ja überhaupt nicht getrennt. Aus ihrer Sicht sollen sie deshalb als erstes raus.

Danach hat RTL für die Teilnehmer noch eine fiese Überraschung parat: In einem Teamspiel müssen einige Teilnehmer verhindern, dass sich der Betrag von 100.000 Euro Preisgeld verringert. Klappt nicht so gut: 22.000 Euro sind weg.

"Prominent getrennt" läuft ab 22. Februar immer dienstags um 20.15 Uhr bei RTL. Bei RTL+ sind die Folgen immer schon eine Woche im Voraus zu sehen.