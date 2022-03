Prominent getrennt – Folge 3: Marcus packt die Koffer, die Damen blamieren sich

In der "Villa der Verflossenen" brodelt die Gerüchteküche: Sind Meike Emonts und Marcus Muth gar nicht wirklich getrennt? Um die Tuschelei zu beenden, verordnet Meike ihrem "Ex" Liebesentzug – und riskiert damit seinen freiwilligen Abgang.

+++ Vorsicht Spoiler: Wenn Sie noch nicht wissen möchten, was in Folge 3 passiert, sollten Sie nun nicht weiterlesen. +++

Das Paar-Spiel der dritten Folge bringt die "Prominent getrennt"-Teilnehmer konditionell und intellektuell an ihre Grenzen. Mit Eimern müssen sie ein Fass mit Meerwasser füllen, bis sie an die darin schwimmenden Buchstaben kommen. Daraus müssen sie dann das richtige Wort bilden: "Eifersucht". Vor allem der zweite Teil der Aufgabe ist für einige der Ex-Paare schier unlösbar. Denn nachdem sie das richtige Wort gefunden haben, müssen sie es noch in einem Puzzle zusammenschieben. Der Frust ist groß. Vor allem bei Meike und Marcus, bei denen der Misserfolg alte Wunden aufreißt.

Marcus fühlt sich zurückgewiesen, weil Meike seiner Ansicht nach wegen der Gerüchte auf Abstand geht. "Du raubst mir meine Energie", sagt er. "Wir rauben uns gegenseitig die Energie", sagte Meike, doch das macht Marcus nur noch wütender. Daraufhin bricht Meike den Klärungsversuch ab. "Ich könnte heulen", sagt Marucs im Interview, denn nun kann er noch nicht mal mehr mit seiner einzigen Vertrauen reden.

Marcus' Problem: Er will mehr Umarmungen und mehr kuscheln. Ganz normal unter Ex-Partnern, oder? "Der will mich 24/7 nur für mich alleine", erklärt Meike. Marcus hat ihrer Meinung nach ein Aufmerksamkeitsproblem, denn Aufmerksamkeit bekommt er nie genug. Das war auch in der Beziehung schon so. "Du hast doch hier das Problem", sagt Marcus. Dann eskaliert der Streit. "Verpiss dich", schimpft Meike, rennt aber selbst weg. Es fallen weitere Schimpfworte, die beiden verlagern ihren Streit vom Schlafzimmer in die Küche, wo ihn alle hören können. Dann packt Marcus seine Koffer. Doch nach einer weiteren langen Diskussion und einer Kuscheleinheit entschließt er sich doch zum Bleiben.

Nach den Tränen der Vorwoche herrscht bei Lena Schiwiora und Robin Riebling derweil Harmonie pur. Die beiden holen sich gemeinsam den Sieg im Spiel. Robin nutzt die Zeichen der Zeit, um einen weiteren Liebescomeback-Versuch zu starten. Das Spiel habe schließlich gezeigt, dass man aus Fehlern lernen kann. Das ließe sich doch ganz einfach auf das Leben übertragen, so Robin. Seine Ex hat aber mit der Beziehung abgeschlossen und keine romantischen Gefühle mehr für Robin. Ob das bis zum Ende der Show noch zu dem Nostalgiker durchdringt?

Die Frauen blamieren sich im Gruppenspiel Zum Abschluss der Folge gibt es diesmal keine Nominierung – aber dafür die Chance, sich ordentlich zu blamieren. Erst sind die Männer dran (außer Alex Jolig), dann die Frauen (außer Jenny Elvers). Jeder Teilnehmer muss im Gruppenspiel den Betrag auf seinem T-Shirt verteidigen. Dominik Wirlend und Doreen Dietel werden ausgewählt, das Shirt mit der größten Summe (2500 Euro) zu tragen.

In Schräglage müssen sich die Promis an einer Brücke an einem Seil festhalten und Wissensfragen beantworten. Pro falsche Antwort müssen sie das Seil eine Stufe tiefer fassen und somit die Schräglage verschärfen. Während sich die Jungs ziemlich gut schlagen – auch weil Dominik alle Fragen richtig beantwortet (Tennis ist halt der Sport der Bildungselite) und auch Robin und Marcus durch relativ kleine Wissenslücken glänzen – stürzen alle Mädels ab. Das liegt vielleicht an der mangelnden Kraft, vor allem aber an der mangelnden Bildung. Die Hauptstadt von Finnland oder die Stadt, in der die Freiheitsstatue steht, muss man aber nun wirklich nicht kennen ...

"Prominent getrennt" läuft immer dienstags um 20.15 Uhr bei RTL. Bei RTL+ sind die Folgen immer schon eine Woche im Voraus zu sehen.