"Prominent getrennt": Hackfleisch-Streit eskaliert – Nominierung bleibt ohne Folgen

In der vierten "Prominent getrennt"-Folge steht die zweite Nominierung auf dem Plan. Zwei Paare bewerben sich intensiv um einen Rauswurf. Der Ursprung allen Übels – ganz wie bei einer verkochten Bolognese – ist aufgetautes Hackfleisch.

Im Ex-Paar-Spiel müssen die Paare im "Takeshi's Castle"-Stil einen Tümpel überqueren, doch nicht alle Platten sind richtig befestigt und tragen die Promis. Einmal trocken die andere Seite erreicht, müssen sie Wissensfragen beantworten. Und dann das ganze von vorne. Vor allem die sportliche Herausforderung stellt das ein oder andere Paar vor Probleme. "Reality-TV mit 50 ist gleich No Go", sagt Doreen Dietels Ex Patrick Eid. "Doch, das ist erst der Anfang", meint Doreen. Wie recht sie behalten soll ...

Intellektuell ist das Spiel hingegen ein Klacks. "Für mich ergibt das Wort Pferdestärke keinen Sinn, denn Pferd ist ein Pferd und Stärke ist eine Stärke", rechtfertigt sich Cecilia Asoro, als sie die Frage nach der Bedeutung der Abkürzung PS nicht beantworten kann. Ihr Ex Markus "Koki" Kok stolpert über die Schreibweise von Spaghetti. Auch mit E-j-a-k-u-l-a-t-i-o-n und K-a-r-o-s-s-e-r-i-e tut sich der ein oder andere schwer. "Ich frage mich manchmal selbst, wie ich durchs Leben komme", gibt Meike Emonts offen zu. Ausgerechnet Superbrain Gigi Birofio und seine Ex Michelle Daniaux holen sich den Sieg.

Als das Spiel beendet ist, eskaliert in der Villa ein Streit über ... Hackfleisch?! Koki hatte es Abend vorher gewagt, Hackfleisch aufzutauen, weil er Burger machen wollte. Patrick sieht das kritisch, schließlich muss Hackfleisch schnell verbraucht werden. Dass Koki nicht nur für sich Burger gebraten hat und am Ende nichts weggegschmissen wurde? Geschenkt! Es geht schließlich ums Prinzip. Koki lässt sich provozieren und schreit Patrick an. Cecila bezeichnet Patrick als "Pisser" und "ekelhafte Person". Sogar Doreen durchschaut ihren Ex. "Ihr habt euch auf ihn eingeschossen, fertig", sagt sie. Ums Hackfleich sei es nie geganhen. "Du weißt schon, dass ich auch darunter leide, wenn du hier so einen Scheiß abziehst?" Wie recht sie behalten soll ...

Koki heuchelt, Patrick ist "nicht real" Am nächsten Morgen geht Patrick auf Wahlkampftour, um bei der Nominierung ein paar Stimmen für Cecilia und Koki einzutüten. "Der Koki heuchelt nur rum", erklärt er Gigi. "Weißt du, was heucheln ist?" Während er lästert, kommt Koki dazu und platziert sich auf die Sonnenliege daneben. "Kannst doch reden", sagt er Patrick, der seine Lästerunde mit Gigi aber lieber ohne Kokis Beisein fortführen müchte. "Du bist falsch", so Kokis Urteil, das er im Laufe der Folge noch das ein oder andere Mal wiederholt.

Im Gruppenspiel verspielen die Promis wieder jede Menge Preisgeld. Die Kandidaten überbieten sich gegenseitig dabei, den anderen die Schuld für das Versagen zu geben. Wir gewinnen als Team, wir verlieren als Team – nicht bei "Prominent getrennt". Zumindest in der Damengruppe herrscht Einigkeit: Sarah Joelle Jahnel ist alles schuld. Sie hat beim abschließenden Rätsel versagt. Am Ende sind 5000 Euro weg.

Bei der Nominierung rechnet Koki mit Patrick ab. "Du bist kein Mann, du bist nicht real", so Kokis Urteil über Patrick. "Abgedroschene Phrasen wie im Nachmittagsfernsehen", fasst Dominik Wirlend Kokis Brandrede zusammen. Hat da jemand als "Tennisprofi" etwa nachmittags zu viel Zeit? Die Nominierung läuft so gar nicht nach dem Geschmack von Doreen und Patrick. "Ich habe doch nicht irgendwelche Drogen gefressen?", wundert sich Doreen, als ihr dünkt, dass sie vielleicht nach Hause muss.

Doch es kommt anders. Jenny Elvers hat sich beim Spiel verletzt und muss gemeinsam mit Alex Jolig aus der "Villa der Verflossenen" ausziehen. Das wird natürlich erst nach der Nominierung verkündet, wäre ja sonst langeweilig. Doreen und Patrick dürfen also trotz Nominierung bleiben. Die Freude hält sich bei Doreen in Grenzen. An der Nominierungs-Ohrfeige hat sie schwer zu knabbern.

So wurde nominiert: Markus und Cecilia nominieren Patrick und Doreen

Robin und Lena nominieren Patrick und Doreen

Dominik und Sarah nominieren Koki und Cecilia

Gigi und Michelle nominieren Patrick und Doreen

Alex und Jenny nominieren Koki und Cecilia

Patrick und Doreen nominieren Koki und Cecilia

Marcus und Meike nominieren Patrick und Doreen "Prominent getrennt" läuft immer dienstags um 20.15 Uhr bei RTL. Bei RTL+ sind die Folgen immer schon eine Woche im Voraus zu sehen.