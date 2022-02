Prominent getrennt: Teilnehmer, Ex-Paare – wer ist raus?

Folge 2: Die erste Nominierung steht an. Vorher geht es in der "Villa der Verflossenen" hoch her: Sind etwa gar nicht alle Ex-Paare promin..., äh sorry, getrennt? Und wer ist die wahre Manipulatorin: Carina oder Sarah Joelle? Am Ende der Folge muss das erste Paar die Villa verlassen. Wer das ist, lesen Sie in unserer Zusammenfassung (Vorsicht Spoiler!).