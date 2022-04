Prominent getrennt: Wer ist raus? Wann läuft die nächste Folge?

Seit Jahren zoffen sich Paare und Konkurrenten im "Sommerhaus der Stars". Nun legt RTL mit "Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen" noch einen drauf und schickt acht Ex-Paare ins gemeinsame Reality-Abenteuer. Doch was hat es mit der neuen Show auf sich? Und wer ist dabei? Hier finden Sie alle Infos.

Wer fliegt raus? Wer wird nominiert? +++ Vorsicht Spoiler: Wenn Sie noch nicht wissen möchten, wer rausgeflogen ist, dann sollten Sie nun nicht weiterlesen. +++

Ähnlich wie im "Sommerhaus" nominieren sich die Ex-Paare gegenseitig. Durch einen Sieg in den Spielen kann man sich vor einer Nominierung schützen. Hier erfahren Sie Folge für Folge, wer sich schützen konnte und wer auf der Abschussliste steht.

Folge 7 (9. April): Halbfinale bei "Prominent getrennt". Vor dem Finale muss sich noch ein Ex-Paar verabschieden. Es trifft Koki und Cecilia. Die beiden ziehen im entscheidenen Spiel den Kürzeren. Bei RTL+ ist die Folge bereits zu sehen. Bei RTL läuft sie in der Nacht von Samstag (9. April) auf Sonntag (10. April) um 1.00 Uhr. Das Finale ist bei RTL in der drauffolgenden Woche zu nachtschlafender Zeit um 2.30 Uhr zu sehen.

Folge 6 (2. April): In der "Villa der Verflossenen" steht die nächste Nominierung an. Zum Entsetzen einiger Ex-Paare können sich Doreen und Patrick, die beim letzten Mal am meisten Stimmen bekommen hatten, schützen. Stattdessen trifft es Lena und Robin. Wer stattdessen gehen muss, Lesen Sie hier unsere Zusammenfassung oder gucken Sie die Folge bei RTL+.

Folge 5 (26. März): Wegen schwacher Quoten findet das Format nur noch im Nachtprogramm (Nacht von Samstag auf Sonntag, 27. März, 1.20 Uhr) des linearen Fernsehen statt. Bei RTL+ sind die Folgen weiterhin zu sehen. In Folge 5 wird nicht nominiert, dennoch gibt es ordentlich Drama. Robin und Lena haben weiterhin sehr unterschiedliche Auffassungen, was ihre gemeinsame bzw. getrennte Zukunft angeht. Gigi und Michelle geraten wegen eines unabsichtlichen Nasenstübers aneinander. Was sonst noch in der Folge passiert, lesen Sie hier.

Folge 4 (15. März): Nachdem beim letzten Mal kein Ex-Paar die Villa verlassen musste, wird es diesmal wieder ernst. Vor allem zwei ehamlige Pärchen bewerben sich durch einen albernen Streit um ein paar Pfund Hackfleisch um eine Nominierung. Die Nominierung wird zum Zweikampf zwischen Cecilia und Koki auf der einen sowie Doreen und Patrick auf der anderen Seite. Doreen und Patrick bekommen die beiden Stimmen und müssten jetzt eigentlich ausziehen. Doch Jenny, die sich am Zeh verletzt hat, und Alex verlassen stattdessen die Villa. Lesen Sie hier die Zusammenfassung der Folge.

Folge 3 (8. März): Marcus ist kurz davor, nach einem Streit mit Meike die Villa zu verlassen. Doch nach einer Kuscheleinheit kann sie ihn umstimmen. Derweil verspielen die Männer und vor allem die Frauen weiteres Preisgeld. Eine Nominierung steht diesmal nicht auf dem Programm, Lena und Robin erspielen sich aber Nominierungsschutz für die kommende Woche. Lesen Sie hier die Zusammenfassung der Folge.

Folge 2 (1. März): Die erste Nominierung steht an. Vorher geht es in der "Villa der Verflossenen" hoch her: Sind etwa gar nicht alle Ex-Paare promin..., äh sorry, getrennt? Und wer ist die wahre Manipulatorin: Carina Spack oder Sarah Joelle Jahnel? Am Ende der Folge muss das erste Paar die Villa verlassen. Es trifft Carina und ihren Ex Serkan Yavuz. Carina lässt aber noch ein schönes Abschiedsgeschenk und sät Zwietracht. Lesen Sie hier die Zusammenfassung der Folge.

Folge 1 (22. Februar): Die Teilnehmer beziehen die Villa. Während bei dem ein oder anderen Ex-Paar noch eine körperliche Anziehung vorhanden ist, stehen die Zeichen bei Carina und Serkan nur noch auf Hass. Der erste gemeinsame Abend in der Villa wird feucht-fröhlich, worunter vor allem Gigi am nächsten Tag zu leiden hat. Im ersten Spiel können sich die Paare vor der ersten Nominierung schützen. Meike Emonts und Marcus Muth ergänzen auf der Höhenschaukel am meisten Sprichwörter richtig und sind damit vor dem Rauswurf eist einmal geschützt. Gehen muss zum Start noch niemand. Lesen Sie hier die Zusammenfassung der Folge.

Worum geht es bei "Prominent getrennt"? Acht ehemalige Liebespaare, die mittlerweile getrennt sind, müssen sich für die Show nochmal als Team zusammenreißen. Ähnlich wie beim "Sommerhaus der Stars" leben die acht Ex-Paare alle unter einem Dach und müssen immer wieder in Spielen ihre Teamfähigkeit beweisen. Dem Gewinner-(Ex-)Paar winkt ein Preisgeld von 100.000 Euro.

Wer sind die Ex-Paare bei "Prominent getrennt"? Die prominenteste Paarung dürften Jenny Elvers und Alex Jolig sein. Die Schauspielerin und der "Big Brother"-Star der ersten Stunde hatten 2000 eine kurze aber intensive Beziehung, aus der der gemeinsame Sohn Paul Elvers entstand. Mittlerweile sind die beiden freundschaftlich verbunden. Auch Carina Spack und Serkan Yavuz dürften den meisten Reality-TV-Zuschauern ein Begriff sein. Sie lernten sich in der zweiten Staffel von "Bachelor in Paradise" kennen. Nach etwa einem Jahr Fernbeziehung folgte die Trennung.

Doreen Dietel war einst eine relativ erfolgreiche Schauspielerin, später war sie im "Dschungelcamp". Ihr Ex-Freund ist Musikproduzent und Gastronom Patrick Eid. Um die weiteren Teilnehmer zu kennen, muss man das Reality-TV schon sehr aufmerksam verfolgen und regelmäßig Shows wie "Ex on the Beach" oder "Temptation Island" gucken.

Die Sendetermine im Überblick: Folge 1: Dienstag, 22. Februar, 20.15 Uhr

Folge 2: Dienstag, 1. März, 20.15 Uhr

Folge 3: Dienstag, 8. März, 20.15 Uhr

Folge 4: Dienstag, 15. März, 20.15 Uhr

Folge 5: Nacht von Sa auf So, 27. März, 1.20 Uhr

Folge 6: Nacht von Sa auf So, 3. April, 1.15 Uhr

Folge 7: Nacht von Sa auf So, 10. April, 1.00 Uhr

Folge 8: Nacht von Sa auf So, 17. April, 2.30 Uhr