Prominent getrennt: Wer ist raus? Wer wurde diesmal nominiert?

Folge 2 (1. März): Die erste Nominierung steht an. Vorher geht es in der "Villa der Verflossenen" hoch her: Sind etwa gar nicht alle Ex-Paare promin..., äh sorry, getrennt? Und wer ist die wahre Manipulatorin: Carina Spack oder Sarah Joelle Jahnel? Am Ende der Folge muss das erste Paar die Villa verlassen. Es trifft Carina und ihren Ex Serkan Yavuz. Carina lässt aber noch ein schönes Abschiedsgeschenk und sät Zwietracht. Lesen Sie hier die Zusammenfassung der Folge.