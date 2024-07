"Promis unter Palmen" kehrt mit "außergewöhnlichen" Stars zurück

Trauer um Matthew Perry

"Friends"-Star Lisa Kudrow hält Matthew Perry "in gewisser Weise am Leben"

Der Tod von Matthew Perry ist für Lisa Kudrow ein schwerer Verlust. Im Interview spricht sie über ihre Trauer und die Erinnerungen an die gemeinsame Zeit am 'Friends'-Set. Kudrow verrät auch, wie sie beruflich an 'Friends' anknüpfen konnte und welche Rolle sie aktuell in der Serie 'Time Bandits' spielt.

