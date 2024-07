"Queen – We Are The Champions": Kritik zur Doku über die größten Sporthymne aller Zeiten

Die Geschichte der größten Sporthymne aller Zeiten

Bei seinem Erscheinen 1977 wurde das Queen-Album "News Of The World" als überraschend rau und rockig wahrgenommen. Gleich zu Beginn finden sich darauf jedoch zwei sehr bekannte "Animationslieder", von denen viele nicht wissen, dass sie auf dem Album ineinander übergehen: Brian Mays Stampfer "We Will Rock You" als Opener und Freddie Mercurys "We Are The Champions". Zwei relativ kurze Songs, die damals auch als Doppel-A-Seiten-Single im Paket veröffentlicht wurden. Mittlerweile hat sich vor allem "We Are The Champions" vollständig aus diesem Kontext gelöst und ist zur größten Sport- und Siegerhymne der Welt aufgestiegen: "No time for losers, 'cause we are the champions of the world." In der Doku "Queen – We Are The Champions" erzählt Hannes Rossacher ("Rammstein in Amerika") die Geschichte des Liedes und seiner Entstehung. Der 55-Minuten-Film läuft zum Auftakt des ARTE-Pop-Schwerpunktes "Summer of Champions", der sich im Sportjahr 2024 (Fußball-EM, Olympia in Paris) dem Gewinnen und Verlieren sowie seiner großen Gesten widmet.