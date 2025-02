"Querschuss": Kritik zum Drama mit Christian Berkel & Andrea Sawatzki

"Querschuss" zeigt eine Familie, die mit dem plötzlichen Tod des Patriarchen konfrontiert wird. Mit Christian Berkel und Andrea Sawatzki in den Hauptrollen feiert das Drama seine Premiere.

Joachim (Rainer Kühn) wird in den kommenden Tagen 80 Jahre alt. Der pensionierte Arzt ist in sein eigenes Gartenhaus umgezogen, in dem sich früher seine Praxisräume befanden. Im Haupthaus leben dafür seit zehn Jahren Joachims Sohn Andreas (Christian Berkel) und seine Frau Bibi (Bibiana Beglau) mit Tochter Stella (Stella Kann). Der ältere Sohn Clemens (Thomas Prenn), ein Medizinstudent, ist bereits ausgezogen. Längst ist ein Garten-Partyzelt samt Aufbau bestellt, und auch fürs Catering wurde gesorgt ... – Da erschießt sich Joachim für alle überraschend im Gartenhaus. Die Hinterbliebenen sind geschockt. Das fein beobachtete, ungewöhnliche Familienporträt "Querschuss" lief bereits im Herbst 2024 bei ARTE. Nun erhält das exzellent gespielte Drama, das aber auch einen lakonischen Witz transportiert, die verdiente Premiere im Ersten zur besten Sendezeit.