"Quizduell-Olymp": Das sind die Gäste heute am 26. Januar

Herausforderung nach den Dreharbeiten

Austin Butler bekam durch Elvis-Rolle Identitätskrise: "Teile meiner DNA für immer mit Elvis verbunden"

Austin Butler übernahm die Hauptrolle in "Elvis" und wurde zum "King of Rock and Roll". Für seinen Einsatz wurde der Schauspieler mit zahlreichen Preise geehrt und wurde sogar im letzten Jahr für einen Oscar nominiert. Doch nach den Dreharbeiten stürzte er in eine Identitätskrise, insbesondere wegen seines antrainierten Akzents.

MEHR