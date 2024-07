RTL-Dschungelcamp-Star will verheiratete Frau für sich: "Mit ihrem Ehemann komme ich klar"

Martin Kesici, bekannt aus 'Star Search' und dem RTL-Dschungelcamp, liebt seit zwei Jahren Liz, die verheiratet ist und Kinder hat. Die will ihre Familie allerdings nicht verlassen. Nun versuchen sie es mit einem etwas ungewöhnlichen Beziehungsmodell.

Die Hochs und Tiefs Er war der erste "Star Search"-Sieger: Martin Kesici setzte sich in der Castingshow im Jahr 2003 in der Kategorie "Music Act ab 16" gegen die Konkurrenz durch. Und natürlich erreichte seine Single "Angel Of Berlin" Platz eins der Charts, holte sein Debütalbum "Em Kay" Platin – danach versandete seine Musikkarriere allerdings zusehends.

Seither hat der Sänger immer wieder mit Depressionen zu kämpfen, fiel in den vergangenen Jahren laut eigener Aussage wiederholt in tiefe Löcher. Vom großen Lichtblick in seinem Leben berichtet Kesici nun in der VOX-Dokureihe "Wo die Liebe hinfällt – Jedes Paar ist anders": "Seit zwei Jahren geht es echt wieder bergauf – seit Liz da ist."

Familie? "Das hat mich schon abgeschreckt" Liz, das ist Kesicis elf Jahre jüngere Partnerin. Die Frontfrau einer Heavy-Metal-Band und der TV-Star ("Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!", "Adam sucht Eva – Promis im Paradies") lernten sich 2021 über Instagram kennen. "Er tut meiner Seele so gut", schwärmt Liz im VOX-Format. "Ich glaube, ich war seelisch noch nie irgendjemandem so nah wie ihm."

Gänzlich unkompliziert gestaltet sich die Liebe zwischen den beiden Musikern jedoch nicht. "Sie hat mir gleich erzählt, dass sie Kinder hat, einen Ehemann zu Hause, ein Haus ...", erinnert sich Martin Kesici, der 600 Kilometer entfernt von seiner Traumfrau lebt. "Fernbeziehung ist eh schon schwer, und dann noch das Paket dazu. Ich wollte eigentlich nie in eine Familie so rein. Das hat mich schon abgeschreckt."

Zwar sei die Beziehung zwischen Liz und ihrem Ehemann Harry bereits seit einigen Jahren rein platonisch. Dennoch stehe für Liz nicht zur Debatte, ihr gemeinsames Leben mit Harry und den vier Kindern aufzugeben. Schließlich, so erklärt die 40-Jährige in der Sendung, wolle sie "nicht mit der Tür ins Haus zu fallen und das intakte Familienleben nur aus Egoismus stören". Aus diesem Grund soll Kesici nun von Dresden zu seiner Partnerin nach Bremen ziehen – in eine separate Wohnung.

Martin Kesici: "Er hätte mir auch einfach eine scheuern können" Dort angekommen, muss der gebürtige Berliner erst einmal mit dem Tapetenwechsel zurechtkommen. Dass er sich zurückzieht, bereitet seiner Lebensgefährtin Kopfzerbrechen: "In der Situation weiß man immer nicht: Ist das morgen wieder vorbei oder nicht? Wie kann ich ihm am besten helfen?" Kesici jedoch stellt klar: "Ich hab dir auch immer gesagt: Ich bin nicht der Mensch, der jeden Tag Rambazamba um sich rumhaben kann. Da muss ich reinwachsen, ich kenn das seit 20 Jahren, 30 Jahren nicht."

Dennoch gibt sich der langjährige Junggeselle zuversichtlich, ein Teil der Familie zu werden: "Ich komme mittlerweile mit den Kids klar. Mit dem Ehemann komme ich auch klar." Er sei sich bewusst, dass dies "nicht alltäglich" sei: "Er hätte mir auch einfach eine scheuern können. Er ist auch immer noch der Chef da im Haus."

Ehemann Harry nimmt die Sache jedoch gelassen. "Natürlich liebe ich Liz noch, aber nicht mehr so, wie man es manchmal denkt", erklärt der 62-Jährige. "Das ist eine platonische Geschichte." Für seine Ex-Partnerin würde er "alles tun", betont Harry und begrüßt den neuen Mann an Liz' Seite zum gemeinsamen Familienabend. Liz freut sich: "Die Zusammenführung ist super gelaufen."