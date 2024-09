RTL enthüllt die "Verräter": Diese Promis sind dabei!

Wie RTL am Donnerstag in den sozialen Medien bekannt gab, zählt unter anderem Oliver Korittke zu den diesjährigen "Verrätern". Der 56-Jährige ist unter anderem aus der erfolgreichen ZDF-Krimireihe "Wilsberg" bekannt. Bereits seit 2005 steht Korittke dort neben Leonard Lansink vor der Kamera. "Ich bin Schauspieler und ich kann euch sagen, da muss man ganz genau aufpassen", kündigt er in einem von RTL geteilten Video an.