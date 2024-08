RTL reagiert auf Kritik: Elton lässt in neuer Show Olympioniken gegeneinander antreten

Deutsche Olympiasiegerinnen und -sieger erhalten in Paris nur 20.000 Euro für eine Goldmedaille, weniger als die Hälfte der Prämie bei 'Das Sommerhaus der Stars'. Schwimmerin Angelina Köhler kritisiert das scharf. RTL reagiert nun mit einer neuen Show, moderiert von Elton , in der Olympioniken um 100.000 Euro kämpfen.

Bei den jüngst zu Ende gegangenen Olympischen Sommerspielen standen am Ende zwölfmal deutsche Athletinnen und Athleten mit der Goldmedaille um den Hals bei der Siegerehrung. Finanziell wurden die Jahre andauernden Vorbereitungen mit 20.000 Euro entlohnt. Für Schwimmerin Angelina Köhler ist das ein Unding, weshalb sie harte Kritik an der Prämie äußerte: "Ich finde, es kann nicht sein, dass Leute beim 'Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare' 50.000 Euro gewinnen und Athleten, die eine Goldmedaille bei Olympischen Spielen gewinnen, nur 20,000 Euro."

"Kriegserklärung" an ProSieben

RTL, der ausstrahlende Sender von "Das Sommerhaus der Stars", nutzt diese Generalkritik nun für eine besondere Maßnahme. In der Show "Eltons 12" lädt der Kölner Sender gemeinsam mit Moderator Elton neben Angelina Köhler elf weitere deutsche Olympionikinnen und Olympioniken ein, um die Gewinnsumme von 100.000 Euro zu spielen. Laut RTL erwarten sie "Challenges von filigranen Bastelarbeiten über knifflige Kopfarbeit bis hin zu atemberaubenden Sport-Competitions".

"Die Leistung aller unserer Sportlerinnen und Sportler war wirklich beeindruckend", lässt sich Elton in einer Pressemitteilung von RTL zitieren. "Das verspricht jede Menge goldige Momente." Ideengeber für die neue Samstagabend-Show "Eltons 12" ist Stefan Raab, der die Show mit seiner Firma Raab Entertainment produziert. Als Kommentator ist Frank Buschmann mit im Boot.

Zunächst war nicht sicher, ob es sich um einen Gag von Stefan Raab handelte. Doch nun ist sicher - der Boxkampf zwischen der TV-Legende und Regina Halmich wird stattfinden. Die Ex-Box-Weltmeisterin zeigt sich heiß auf den Kampf und kündigte an, dem ehemaligen "TV Total"-Moderator ordentlich eine verpassen zu wollen.

Neben dem Olympia-Special wird es weitere fünf Ausgaben von "Eltons 12" geben. Die Ausstrahlung ist für den Winter 2024/2025 vorgesehen, genaue Ausstrahlungstermine nannte der Kölner Sender nicht. In jeder der Ausgaben schickt RTL zwölf Prominente ins Rennen, die eine Gemeinsamkeit teilen, etwa ein TV-Format, einen Beruf oder eine Leidenschaft. In Eins-zu-Eins-Duellen treten sie dann im K.O,-Modus gegeneinander an. Die besten drei Teilnehmerinnen und Teilnehmer erreichen das Finale, wo es um das Preisgeld von 100.000 Euro geht.