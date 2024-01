RTL stellt die zwei "Bachelors" 2024 vor: Alle Infos zu den neuen Rosenkavalieren

Vor Kurzem gab RTL bekannt, dass in der neuen Staffel der Kuppelshow gleich zwei Bachelors an den Start gehen werden. Nun hat der Sender die beiden Kandidaten vorgestellt.

Neuheit beim deutschen "Bachelor" Zum ersten Mal seit der ersten deutschen Folge von "Der Bachelor" im Jahr 2003 präsentiert RTL anstatt einem Bachelor gleich zwei Junggesellen, die darauf hoffen, ihre Seelenverwandten in der Datingshow zu finden. Das dürfte auch an den sinkenden Quoten liegen, unter der die Sendung in den letzten Jahren gelitten hat. Durch die Änderung möchte RTL vermutlich frischen Wind ins Konzept der Show bringen. Übrigens: Ganz neu ist das Konzept nicht, denn 2019 traten im schwedischen Fernsehen ebenfalls zwei Bachelors vor die Kamera.

Wer sind die beiden Bachelors? Sebastian Klaus und Dennis Gries heißen die beiden Bachelors, die sich 2024 im malerischen Südafrika, auf die Suche nach der großen Liebe machen.

Sebastian Klaus ist 35 Jahre alt und kommt aus der Hansestadt Hamburg. Der Sales Manager war sogar schonmal verlobt, ist jedoch seit einem Jahr single und möchte sein Glück in der Sendung versuchen. In seiner Freizeit ist der Rosenkavalier gerne sportlich unterwegs. Besonders Crossfit und Skifahren haben es ihm angetan. Außerdem verbringt Sebastian gerne Zeit mit seiner Familie und träumt von seiner eigenen mit zwei Kindern und einem Haus in der Natur.

Dennis Gries ist fünf Jahre jünger als Sebastian. Der Kemptener hat es beruflich schon weit gebracht: Er hat ein erfolgreiches Startup gegründet und besitzt eine Premium Fitness- und Wellnessanlage. Nun fehlt dem Unternehmer nur noch die richtige Frau an seiner Seite. Genau wie Sebastian liebt der Junggeselle Sport. Egal ob Eishockey, Wakeboarden oder Snowboarden – Dennis ist dabei. Außerdem kocht er gerne sein eigenes, gesundes Essen und möchte mit seiner positiven Art bei den Frauen punkten.

Das sagen die beiden "Es ist unglaublich aufregend, Teil von etwas komplett Neuem zu sein. Nicht nur, dass wir die Liebe im Doppelpack suchen – die Blind Dates bieten die Möglichkeit, die Frauen von Anfang an noch besser greifen zu können und nach der gemeinsamen Wellenlänge zu suchen. Und so wie der andere Bachelor Konkurrenz darstellen kann, könnten wir aber auch gegenseitig die Rolle eines besten Freundes einnehmen, der die Entscheidungen des anderen unterstützt oder auch kritisch hinterfragt. Diese Ungewissheit macht das Abenteuer noch aufregender als es sowieso schon ist", sagt Sebastian gegenüber RTL. Auch Dennis kann den Beginn der Show kaum erwarten: "Let’s go! Das ist das Abenteuer, worauf ich immer schon gewartet habe. Davon habe ich schon in meiner Jugend geträumt. Zum zweiten Bachelor habe ich mich zunächst gefragt, ob das funktionieren wird. Jetzt denke ich mir aber, dass es cool ist, vielleicht einen Buddy an meiner Seite zu haben."