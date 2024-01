"Reality Backpackers": Diese Promis werden mitten in Thailand ausgesetzt!

Meer, Palmen und eine „krasse Villa“ – So fühlen sich Reality-Stars wohl. Problem bei diesem Format? Hier geht es nicht ums Feiern und schon gar nicht ums Wohlfühlen.

Die acht Kandidaten bleiben nicht lange in der Villa auf Koh Samui. Jeeps bringen die Reality-TV-Stars an verschiedene Orte. Ausgesetzt im Dschungel Thailands oder in einer Kleinstadt müssen alle den Weg zurück zum Ausgangspunkt gelangen. Botschaften, die als Rätsel verpackt sind, sollen den Zweierteams den Weg weisen. Ganz wie bei einer modernen Schnitzeljagd also. Es gibt keinen Luxus, kein Handy und keine Kreditkarte – Ob das gut geht?

Kandidaten sind ahnungslos Bei ihrem Einzug in die Villa sind die Kandidatinnen und Kandidaten ahnungslos. Ex-DSDS-Kandidat Cosimo Citiolo betont: „Reality ist geil – Du kannst sein, wie du willst und kriegst dafür Geld.“ SO einfach ist es dann doch nicht, zumindest in diesem Format.Nachdem die ersten Sektgläser geleert sind, wartet auch schon ein Jeep mit Gepäck auf die Realiyt-TV-Stars.

„Ich hätte nicht gedacht, dass es um Backpacking geht“, seufzt Lena Schiwiora beim Anblick der Rucksäcke. „Ich bin wirklich nicht der Backpack-Typ“, gesteht Tommy Pedroni. Immerhin opfert er sich für die Gruppe und schleppt das schwere Gepäck in die Villa. Christina Dimitriou sieht das Problem ganz woanders: „Ich habe keinen Bock, mit irgendwelchen in einer Gruppe zu sein, die nicht so stabil sind wie ich.“

Der erste Streit lässt nicht lange auf sich warten Die Gruppenzusammenstellung erfolgt durch die jeweiligen Farben am Rucksack. Cosimo, der zuvor noch Angst um seine schmerzenden Beine hatte, bietet Teampartnerin Melody an: „Kein Problem, ich trag dich!“ Das Wetter steht schon mal nicht auf der Seite der Teilnehmer: Noch am selben Tag schüttet es wie aus Eimern. Hinzu kommt, dass die Teams ab sofort über ein Exit-Voting nachhause geschickt werden können. Das wirkt sich natürlich auch auf die Stimmung der Kandidatinnen und Kandidaten aus, der erste Streit lässt nicht lange auf sich warten...