Reality-TV-Shows 2023: Auf diese Trash-TV-Sendungen können sich Fans

Das ganze Jahr über werden Fans von Trash-TV mit zahllosen Formaten versorgt. Und obwohl 2023 nicht mehr allzu lang ist, kommt noch das eine oder andere Highlight auf sie zu – darunter „Das große Promi-Büßen“ und „Promi Big Brother“.

Promis müssen erneut büßen Die erste Staffel von „Das große Promi-Büßen“ lief im Sommer 2022 bei Pro Sieben. Und auch dieses Jahr lässt der Sender zwölf Personen, die vor allem aus dem Trash-TV-Bereich bekannt sind, für ihre Entgleisungen vor der Kamera büßen. Dabei sind unter anderem Danni Büchner, Leon Machère, Jürgen Trovato und Eric Sindermann. Die Highlights der Show werden aber wahrscheinlich zwei andere Kandidatinnen abliefern. Lisha Savage fiel 2020 bei ihrer Teilnahme an „Das Sommerhaus der Stars“ durch Mobbing und Wutausbrüche auf. Und Emmy Russ hinterließ im gleichen Jahr bei „Beauty & The Nerd“ und „Promi Big Brother“ keinen allzu positiven Eindruck. So plauderte sie unter anderem freizügig intime Details über ihr Liebesleben aus. Die erste Folge von „Das große Promi-Büßen“ zeigt Pro Sieben am 9. November 2023, bis zum 21. Dezember laufen jeden Donnerstag sechs weitere Folgen.

„Promi Big Brother“ geht in die elfte Runde Schon seit 2013 gibt es „Promi Big Brother“. Somit feiert das Trash-TV-Format seinen zehnten Geburtstag, wenn es am 20. November 2023 in die elfte Staffel geht. Zu den Bewohnern des Hauses gehören diesmal unter anderem Yeliz Koc, Patricia Blanco und Dominik Stuckmann alias „Der Bachelor“ von 2022. Neben Peter Klein, dem Ehemann von Iris Klein, ist auch Dilara Kruse, die Ehefrau des Fußballers Max Kruse, am Start. Für die neue Staffel hat sich Sat.1 zudem etwas Besonderes ausgedacht: Die Zuschauer durften eine Wildcard vergeben und damit einen Kandidaten bestimmen. Per Abstimmung konnten sie sich zwischen neun mehr oder weniger bekannten Personen entscheiden. „Promi Big Brother“ dauert bis zum 4. Dezember 2023. Wer also gewinnen will, muss 17 Tage im Haus aushalten. Zusammenfassungen sind täglich in Sat.1 zu sehen, bei Joyn PLUS+ läuft der 24-Stunden-Livestream.

Auf der Suche nach der großen Liebe Auch „Are You The One?“ geht 2023 in eine neue Runde. In der fünften Staffel der Dating-Show lernen sich 20 Teilnehmer in tropischer Umgebung besser kennen. Als besonderes Highlight schickt RTL im Laufe der Staffel zwei weitere Kandidaten ins Rennen, um eine neue Dynamik in die Gruppe zu bringen. Ab dem 16. November 2023 sind immer donnerstags Folgen von „Are You The One?“ zu sehen. Moderiert werden sie von Sophia Thomalla.