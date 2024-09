Regina Halmich im Interview über Stefan Raab: "boxerisch werde ich sicher im Vorteil sein"

Lachen streng verboten

"LOL: Last One Laughing" geht in die fünfte Runde: Otto Waalkes und Elyas M'Barek sind dabei

Michael "Bully" Herbig erteilt in "LOL: Last One Laughing" seinen Gästen wieder Lachverbot. Dieses Mal mischen Humor-Urgestein Otto Waalkes und Schauspielstar Elyas M'Barek in der Truppe mit. Hier gibt es alles Wissenswerte zum Streaming-Hit von Amazon Prime Video.

