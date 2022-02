Riccardo Basile bei Let's Dance 2022: Woher kennt man ihn?

Bisher kennen ihn nur Fußball-Fans. Oder Menschen, die sich sehr intensiv über das Liebesleben von ehemaligen "Bachelor"-Kandidatinnen informieren. Durch Riccardo Basiles "Let's Dance"-Teilnahme wird sich das ändern.

Riccardo Basile arbeitet seit 2017 für Pay-TV-Sender Sky. Der 30-Jährige mit der langen, dunklen Mähne interviewt als Field-Reporter die Spieler und Verantwortlichen in den Stadien. Vor allem aber hat Basile seine eigene Reihe "Meine Geschichte - das Leben von …" – und die genießt unter Fußball-Fans fast schon Kultstatus. Denn häufig ist das Ganze etwas "awkward", wie man Neudeutsch sagen würde.

In dem Format trifft Basile bekannte Persönlichkeiten aus dem Sport, um sie zu interviewen. Die erste Folge drehte sich um Marco Reus. Auch Michael Ballack, Reiner Calmund oder NBA-Star Dennis Schröder waren schon zu Gast. In den Sendungen sprechen die Sport-Stars auch über Persönliches. Und jeder muss die berühmteste Person, die er in seinen Handy-Kontakten hat, anrufen.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Spott für Basile-Interview mit Jens Lehmann Vor allem Basiles Treffen mit Jens Lehmann bekam Anfang des Jahres große Aufmerksamkeit in der Fußball-Bubble. "11 Freunde" bezeichnete das Gespräch als "Interview des Jahres". Ein Twitter-User postete einen kurzen Ausschnitt des Clips und spottete: "Selten wurden 23 Sekunden mit so viel Inhalt gefüllt. Bei Riccardo dem Interviewgott und Jenser, einem der größten Rhetoriker unserer Zeit, auch kein Wunder."

Ein Highlight des Interviews: Lehmann spricht über den Konkurrenzkampf mit Oliver Kahn. "Ich habe Gänsehaut", sagt Basile, der wissen will, wie belastend die Situation war. "Es war schon belastend, klar. War schon belastend. Aber war ja dann auch schön. Hmm. War schön, ja." Basile: "Ja Wahnsinn!" Lehmann: "So ist es als Sportler. Einerseits gibt einem das schöne Momente, andererseits – wenn man mal so drüber nachdenkt – ist es auch ein bisschen hart."

Als berühmteste Person in seinem Handy soll Lehmann übrigens Angela Merkel anrufen – an ihrem letzten Amtstag. "Die hat vermutlich auch noch anderes zu tun jetzt", mutmaßt Basile, lässt Lehmann aber trotzdem die Nummer der früheren Kanzlerin wählen. Mailbox. "Vielleicht ruft sie ja zurück", so Basile. Wer sich selbst ein Bild von dem Format machen möchte, kann alle Folgen kostenlos bei Sky sehen.

Seine Freundin gewann beim "Bachelor" Mit etwas Spott wird Riccardo Basile wohl leben müssen und können – zumal davor ohnehin kaum ein Fußballreporter gefeit ist. Denn alles in allem läuft die TV-Karriere. Auch als Influencer versucht sich Basile. Zudem hat er sein eigenes Modelabel "BOLZR" und einen Podcast.

Durch seine Teilnahme in der neuen "Let's Dance"-Staffel wird Basile nun auch einem breiteren Publikum bekannt werden. Ob der langhaarige Fußballreporter in die Fußstapfen des langhaarigen Fußballprofis Rúrik Gíslason treten kann? Der Isländer gewann die Tanzshow 2021 an der Seite von Renata Lusin und eroberte die Herzen der Zuschauer. Basile tanzt bei "Let's Dance" mit Isabel Edvardsson.

"Ich freue mich riesig, Teil der "Let's Dance"-Familie zu werden. Und ich freue mich sehr auf Euch alle da draußen. Lasst uns eine geile Zeit zusammen haben", schreibt Basile auf Instagram. Die neue Staffel läuft ab 18. Februar bei RTL.

Ein bisschen kennt sich Basile ja schon aus mit RTL. Seine Freundin ist Clea-Lacy Juhn, die einst von "Bachelor" Sebastian Pannek die letzte Rose bekam. Der ist mittlerweile mit eine anderen ehemaligen "Bachelor"-Kandidatin verheiratet und Clea-Lacy glücklich mit ihrem Riccardo.