Rich Nana bei "Kampf der Realitystars" - wer ist das?

Ab dem 13. April gibt es wieder Ärger im Paradies. Die dritte Staffel der RTLZWEI-Show "Kampf der Realitystars" - Schiffbruch am Traumstrand" geht in die nächste Runde. Rich Nana gehört zu den 23 mehr oder weniger bekannten Promis, die in die thailändische Sala einziehen werden.

Mit Rich Nana will ein TikTok-Star die Promis bei "Kampf der Realitystars" aufmischen. Die 66-jährige Rapperin landete mit ihrer Debütsingle "Papi Chulo" einen viralen Hit und hat schon große Pläne für ihre Zeit in der RTLZWEI-Show geschmiedet. Was die extravagante Musikerin vorhat und alle weiteren Infos zu Rich Nana gibt es hier im Porträt.

Steckbrief von Rich Nana: Richtiger Name: Diana Forster

Geboren: 1955

Geburtsort: Prag

Beruf: Rapperin, TV-Darstellerin

Familienstatus: ledig Von der Jetset-Lady zum Rap-Star Rich Nana, mit richtigem Namen Diana Forster, wurde 1955 in dem damals noch kommunistischen Prag geboren. Nach eigenen Angaben entstammt die Musikerin einer verarmten und enteigneten Adelsfamilie. Aufgewachsen ist Rich Nana bei ihrer Mutter und im Kinderheim. Mit 15 Jahren floh die Rapperin gemeinsam mit ihrer Mutter in die Schweiz. Dort schlug sie sich als Tänzerin in Nachtclubs durch. Ein erster Versuch als Schlagersängerin floppte. Rich Nana versuchte in verschiedensten Bereichen ihr Glück. Sie verkaufte Schmuck, wurde Beraterin für Schönheit-OPs und machte sich als Weinhändlerin und Clubbesitzerin selbständig. Mit Erfolg, die geschäftstüchtige Blondine soll damit zur Millionärin geworden sein. Seitdem genießt Rich Nana das süße Jetset-Leben.

2016 sollte ein Treffen mit einem kosovarischen Produzenten alles ändern. Dies gab den Anstoß für Rich Nanas Erfolgshit "Papi Chulo", was so viel wie "Sugger Daddy" bedeutet. Das in Havanna gedrehte Video zu der Single ging mit über neun Millionen Aufrufen bei TikTok viral. Auf Instagram folgen der 66-Jährigen bereits 2,1 Millionen Fans und verfolgen ihren extravaganten Lifestyle. Doch das soll erst der Anfang gewesen sein. Rich Nana möchte als Rapperin in den USA durchstarten und dort in den Charts landen. "Berühmt werden" ist das Ziel der Jetset-Lady. Mit "Thinking About It" hat die TV-Kandidatin nun das nächste Lied veröffentlicht. Sechs Songs und weitere Videos sind bereits aufgenommen bzw. abgedreht und sollen demnächst rauskommen.

Aktuell lebt die "Rap-Granny" als Single in Berlin. Zuvor war Rich Nana mit einem 18 Jahre jüngeren Mann verheiratet. Alter ist nur eine Zahl, so das Motto der Musikerin, die mit ihrer Teilnahme bei "Kampf der Realitystars" ein Zeichen gegen Altersdiskriminierung setzen will. "Ich wundere mich, dass die Alten nicht auf die Barrikaden gehen und das alles so hinnehmen", erklärte Rich Nana 2020 im Interview. Sie möchte ältere Menschen inspirieren, Spaß am Leben zu haben.