"Rosamunde Pilcher: Jahrestag": TV-Kritik zum Film von Karola Meeder

Pam (June Ellys Mach) hat in Sachen Liebe stets zu ihren Eltern aufgeschaut. Doch ausgerechnet am Tag ihrer Silberhochzeit gerät das Eheglück von Laureen (Birge Schade) und Elliot (Peter Benedict) ins Wanken – und stellt im 174. „Rosamunde Pilcher“-Film Pams großes Vorbild auf eine harte Probe.

Rosamunde Pilcher: Jahrestag

Große Gefühle vor der traumhaften Kulisse Cornwalls: Das ist seit jeher das Geheimrezept der "Herzkino"-Reihe "Rosamunde Pilcher" im ZDF. So auch in "Jahrestag" (Regie: Karola Meeder, Drehbuch: Andreas Bradler, Karsten Rüter), dem 174. Film der Reihe, der bereits ab Samstag, 4. Januar, in der ZDFmediathek abrufbar ist.

Darum geht's Pam Holloway (June Ellys Mach) glaubt an die Ewigkeit der großen Liebe. Wie könnte sie auch anders, schließlich ist die junge Frau seit einem Jahr glücklich mit Tate Wheeler (Rojan Juan Barani) liiert. Der sieht die Sache als Scheidungskind naturgemäß ein wenig skeptisch: "Hochzeiten sind immer Horror", fühlt sich der junge Mann nach der geplatzten Trauung einer gemeinsamen Freundin in London bestätigt:

"Das ganze Theater nur um sich drei Jahre später wieder scheiden zu lassen." Pam möchte von derlei Schwarzmalerei nichts wissen. Immerhin steht in wenigen Tagen die große Feier zur Silberhochzeit ihrer Eltern Laureen (Birge Schade) und Elliot (Peter Benedict) in Cornwall an.

Böse Überraschung am Jahrestag Eingeladen sind neben Pam und ihrem neuen Freund natürlich auch Pams Geschwister: Ihr Halbbruder Kenny (Josia Krug) reist mit seinem Mann Abel (Armin Moallem) und seinem Adoptivsohn Mason (Francesco Wenz) an. Pams jüngere Schwester Amy (Caroline Hartig) wiederum macht ihrem Ruf als rebellischer Single alle Ehre: Nach dem Abbruch ihres Studiums, so erzählt sie stolz, habe sie gerade erst drei Wochen in den schottischen Highlands verbracht.

Tate fühlt sich sichtlich unwohl zwischen all der familiären Wärme und den liebevollen Neckereien. Weder er noch Pam ahnen, dass die Eltern zur Silberhochzeit eine weniger schöne Überraschung planen: Sie wollen sich scheiden lassen ...

