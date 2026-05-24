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„Rosenheim-Cops“-Star gibt zu: „Mir drohten 20 Tage Knast“

Vom Kommissar zum Verbrecher

„Rosenheim-Cops“-Star Igor Jeftic im echten Leben: „Mir drohten 20 Tage Knast“

24.05.2026, 10.30 Uhr
von Alina Altendorf
Igor Jeftic ermittelt als Kommissar Sven Hansen in "Die Rosenheim-Cops". Doch in der Realität sah sich der Schauspieler selbst schon mit dem Gesetz konfrontiert.
Igor Jeftic schaut ernst.
Igor Jeftic wurde vor allem durch seine Rolle bei den „Rosenheim-Cops“ bekannt.  Fotoquelle: picture alliance / Panama Pictures | Dwi Anoraganingrum

Regelmäßig jagt Igor Jeftic seit 2009 als Kommissar Sven Hansen Räuber, Ganoven und Gangster in der ZDF-Serie „Die Rosenheim-Cops“. Im Interview mit „Frau im Spiegel“ gestand der 54-Jährige, dass er im echten Leben jedoch schon einmal als Täter hinter Gittern landete.

Igor Jeftic gesteht: „Ich bin öfter schwarz gefahren.“

In seiner Jugend, genauer während seiner Schauspielausbildung, nutzte Jeftic häufig die öffentlichen Verkehrsmittel. Allerdings ohne zu bezahlen. Es kam, wie es kommen muss – er wurde erwischt, weigerte sich jedoch, die Strafe zu zahlen. Damit durch kam er, weil er in München damals keinen Wohnsitz angemeldet hatte. Als er jedoch nach Berlin zog und sich dort brav anmeldete, stand die Polizei vor seiner Tür.

„Mir drohten 20 Tage Knast“

Postwendend wurde er verhaftet und musste eine Nacht im Gefängnis verbringen. „Zum Glück spielte ich damals gerade am Theater und bat den Regisseur, meine komplette Gage von 600 DM an die Polizei zu überweisen“, erzählt Igor Jeftic. „Der Regisseur dachte erst an einen Scherz. Aber ich saß ja tatsächlich im Gefängnis, mir drohten 20 Tage Knast. Schließlich zahlte er, und ich kam auf Kaution frei“, erinnert sich der Schauspieler.

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Die Rosenheim-Cops

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