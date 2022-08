"Rote Rosen" macht Sommerpause – was stattdessen läuft

In der ARD-Telenovela "Rote Rosen" geht es um Liebe, Intrigen und Herzschmerz. In diesem Sommer müssen Fans zwischenzeitlich auf neue Folgen verzichten. Wie schon bei "Sturm der Liebe" schickt die ARD nun auch "Rote Rosen" in die Sommerpause und testet auf dem Sendeplatz ein Magazin.

Vom 22. August an macht "Rote Rosen" auf dem Sendeplatz um 14.10 Uhr Platz für "Leichter leben". Dr. Johannes Wimmer und Elena Uhlig führen ab dem 22. August drei Wochen lang durch das neue Programm, in dem sich alles um Gesundheit, Wohlbefinden, Ernährung und Bewegung dreht.

Sport-Übertragung statt "Rote Rosen"

Bereits vor der dreiwöchigen Sommerpause fällt "Rote Rosen" an einigen Tagen aus. Am Freitag (12. August), Dienstag (16. August) und Donnerstag (18. August) entfällt "Rote Rosen" wegen der Live-Übertragung der European Championships 2022 in München. Das Multisport-Event findet zum zweiten Mal statt. Gesucht werden u.a. die Europameister in der Leichtathletik, im Beachvolleyball und im Turnen.