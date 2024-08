Rudi Völler und der 'Doppelpass' – Fußballtalk mit Kultstatus

Kaum ist das Olympische Feuer in Paris erloschen, nahen die nächsten sportlichen Highlights: Am Wochenende nimmt der deutsche Profifußball mit der ersten Runde im DFB-Pokal und dem deutschen Supercup an Fahrt auf, ehe am kommenden Wochenende die neue Bundesliga-Saison startet. Schon bevor in der deutschen Eliteliga der Ball wieder rollt, geht bei Sport1 der "Doppelpass" auf Sendung (Sonntag, 18. August, 11 Uhr, Sport1).