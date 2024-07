SAT.1 wirft tägliche Lafer-Kochshow raus: Scripted Reality übernimmt

Back to the Roots: Spitzenkoch Johann Lafer will den Menschen einfach nur besseres Kochen beibringen. Seine SAT.1-Show "Drei Teller für Lafer" findet sich ab 13. Mai von Montag bis Freitag, jeweils 15 Uhr, im Programm von SAT.1. Fotoquelle: © SAT.1 / Marc Rehbeck