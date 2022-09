SC Freiburg gegen Nantes in der Europa League: Wer überträgt?

Als Bundesliga-Sechster hat sich der SC Freiburg hinter Union Berlin für die Europa League qualifiziert. Dort hoffen die Freiburger, die Gruppenphase zu überstehen und in die K.o.-Runde einzuziehen. Das wird schwer genug, der Bundesligist sollte in seiner Gruppe aber nicht chancenlos sein. Wer welches Spiel überträgt, erfahren Sie hier.

Die Spiele der Europa League finden donnerstags um 18.45 Uhr oder 21 Uhr statt. Auftakt war am 8. September gegen Qarabag Agdam. Bis zum 3. November wird dann fast durchgängig gespielt. Alle Spieltermine der Freiburger finden Sie weiter unten.

Wer überträgt die Spiele des SC Freiburg?

Die RTL-Gruppe hat auch in dieser Saison die Übertragungsrechte für Europa League und Conference League. In der Regel gibt es ein Spiel pro Spieltag im Free-TV zu sehen. Die anderen Spiele mit deutscher Beteiligung und weitere Highlight-Partien sind exklusiv bei Streaming-Anbieter RTL+ zu sehen. Der Auftakt der Freiburger gegen Qarabag Agdam wurde für das Free-TV ausgewählt und war am 8. Septemer zur Primetime bei RTL zu sehen. Spieltag 2 und 3 gab bzw. gibt es dagegen nur bei RTL+.