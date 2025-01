"SOKO Leipzig: Plan C": TV-Kritik zum ZDF-Krimi von Herwig Fischer

Neonazis, die Vergangenheit des Nationalsozialismus und Antifa-Aktivisten: Im neuen "SOKO Leipzig"-Fall wird es politisch und historisch brisant. Um die komplexe Thematik zu entfalten, dauert die Folge diesmal 90 Minuten. Die in Spielfilmlänge ausgestrahlte Episode startet mit einem jungen Mann, der plötzlich vor das Auto der Ermittlerin läuft...

SOKO Leipzig: Plan C

Immer um den Jahreswechsel herum dürfen sich "SOKO Leipzig"-Fans über ein besonderes Schmankerl freuen: eine Episode der beliebten Krimiserie in voller Spielfilmlänge. So auch in der aktuellen 25. Staffel der seit 2001 ausgestrahlten Serie, die bis heute mit konstant guten Quoten aufwartet.