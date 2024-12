„SOKO Leipzig“: Spezial-Folge der Krimiserie aus besonderem Anlass

Die seit 2001 ausgestrahlte Krimiserie „SOKO Leipzig“ ist ein Erfolgsgarant für das ZDF. Auch die seit September laufende 25. Staffel lockt regelmäßig ein Millionenpublikum vor die Bildschirme. Seit 20 Jahren gehören XL-Folgen zum festen Bestandteil des Ablegers der Serie „SOKO 5113“. Diese haben eine Laufzeit von 90 Minuten und sind somit doppelt so lang wie die klassischen Episoden. Die nächste Folge in Spielfilmlänge trägt den Titel „Plan C“.

Bei einer nächtlichen Autofahrt fährt Kriminalhauptkommissarin Ina Zimmermann versehentlich den Geschichtsstudenten Jonas Stein an und verletzt ihn dabei schwer. Doch bald ergeben die Ermittlungen, dass der junge Mann auf die Fahrbahn gehetzt worden ist. Bei einem Besuch in der Wohnung des Verletzten finden die Ermittler zahlreiche Devotionalien aus der Zeit des Nationalsozialismus. Waren Steins Kontakte zu Rechtsradikalen für den Unfall verantwortlich? Und was haben der Holocaust-Überlebende Herman Winter und der Unternehmer Ricardo Lattka mit der Angelegenheit zu tun?

Anlass von „Plan C“ ist ein besonderer Jahrestag. Die Verantwortlichen von „SOKO Leipzig“ bringen die Episode nämlich bewusst kurz vor dem „Internationalen Holocaust-Gedenktag“ am 27. Januar heraus. Dieser Tag dient als Mahnung und dem Gedenken für die Holocaust-Opfer. Das Datum bezieht sich auf die Befreiung des nationalsozialistischen Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau am 27. Januar 1945. Dieses Datum jährt sich im nächsten Jahr zum 80. Mal.

Zur Spezialausgabe ist die komplette Hauptbesetzung – Melanie Marschke als Kriminalhauptkommissarin Ina Zimmermann, Marco Girnth in der Rolle des Kriminaloberkommissars Jan Maybach sowie Amy Mußul und Johannes Hendrik Langer als Kriminalkommissare Kim Nowak und Moritz Brenner – mit von der Partie. Als Jonas Stein tritt zudem Leonard Proxauf auf. Der österreichische Schauspieler war bereits 2015 und 2020 Teil der Serie, zuletzt aber bei den Kollegen der „SOKO Hamburg“ zu sehen. Auch Josef Heynert (Ricardo Lattka) spielte schon in mehreren SOKO-Folgen mit. Krimi-Fans dürften ihn aber eher als Volker Thiesler aus dem Rostocker „Polizeiruf 110“ kennen. Mit – dem im letzten Jahr mit dem Lebenswerk-Preis der DEFA-Stiftung ausgezeichneten und unter anderem aus der Erfolgsserie „Dark“ bekannten Schauspieler – Hermann Beyer (Herman Winter) ist zudem ein echtes Schauspieler-Urgestein dabei.

Wann erscheint die XL-Folge von „SOKO Leipzig“?

Das ZDF sendet die Spezialausgabe im XL-Format am 10. Januar 2025 um 21:15 Uhr. Wer an diesem Freitagabend keine Zeit hat, muss aber nicht auf die SOKO-Kommissare verzichten. Denn das ZDF bietet die Folge auch in der Mediathek an. Hier ist sie sogar eine Woche vor der Ausstrahlung im linearen Fernsehen verfügbar.