SWR vor dem Kollaps: Pensionskosten könnten Sender ruinieren

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk steht unter großem Kostendruck. Das alleine ist keine Neuigkeit. Gespart wird nach jüngsten Beschlüssen vor allem am Programm. Dabei liegen die wahren Kostenfallen des beitragsfinanzierten Systems mitunter auch jenseits dessen, was die Zuschauerinnen und Zuschauer auf dem Bildschirm oder im Hörfunk wahrnehmen. Cornelia Ruppert, Landesrechnungshof-Präsidentin von Baden-Württemberg, hat das in einem aktuellen Interview am Beispiel des SWR erläutert.