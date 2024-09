Sandra Maischberger: Die Gäste und das Thema heute am 17. September 2024

Gothams Unterwelt

Serien-Spin-off von "The Batman" - Lohnt sich "The Penguin"?

Nach dem Tod von Verbrecherboss Carmine Falcone herrscht Aufruhr in Gotham City. Der Serien-Ableger 'The Penguin' zeigt, wie Oswald Cobblepot alias 'der Pinguin' versucht, die Macht an sich zu reißen. Unterstützt von Colin Farrell in der Hauptrolle, entfacht die Serie einen Bandenkrieg, der Gotham ins Chaos stürzt.

