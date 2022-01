Sandra Maischberger: Gäste, Themen in "maischberger. die woche"

Das Konzept der ARD-Talkshow mit Sandra Maischberger, die mittlerweile "maischberger. die woche" heißt, unterscheidet sich etwas von anderen Polit-Talks wie "Anne Will" oder "Hart aber fair". Maischberger behandelt in ihrer Sendung gleich mehrere Themen der Woche. Bestimmte Gäste äußern sich nur zu einem bestimmten Thema. In den anderen Talkshows diskutieren alle Gäste zu einem einzigen Thema.

Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine spitzt sich weiter zu. Einige Nato-Mitgliedstaaten verstärken ihre Militärpräsenz in Osteuropa. Wie wahrscheinlich ist ein Einmarsch Russlands in die Ukraine? Sollte Deutschland in dieser Situation Waffen an Kiew liefern? Fragen an die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP).