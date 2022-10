Sandra Maischberger: Gäste und Themen – heute keine Sendung

Das Konzept der ARD-Talkshow mit Sandra Maischberger, die mittlerweile nur noch schlicht "maischberger" heißt, unterscheidet sich etwas von anderen Polit-Talks wie "Anne Will" oder "Hart aber fair". Maischberger behandelt in ihrer Sendung gleich mehrere Themen der Woche. Bestimmte Gäste äußern sich nur zu einem bestimmten Thema. In den anderen Talkshows diskutieren alle Gäste zu einem einzigen Thema. Maischberger hat zudem des Öfteren Promis aus dem Show-Business zu Gast, die über ihr Leben berichten.

Nächster Sendetermin von "maischberger":

Mittwoch, 19. Oktober, 22.50 Uhr

Die Themen der nächsten Sendung

Streit um AKW-Laufzeit

Proteste im Iran

Die Gäste der nächsten Sendung

Christian Lindner,FDP (Finanzminister und Parteivorsitzender)

Omid Nouripour, B'90/Grüne(Parteivorsitzender)

Nargess Eskandari-Grünberg,(Exil-Iranerin)

Stefan Aust (Die Welt)

Ulrike Herrmann (taz)

Jessica Berlin (Politikwissenschaftlerin)

Wegen der Live-Übertragung des DFB-Pokals fällt "maischberger" am Dienstag, 18. Oktober, aus. Am Mittwoch läuft die Talkshow dann wieder zu gewohnter Zeit. Dann geht es u.a.um das Machtwort, das Kanzler Olaf Scholz gesprochen und damit den wochenlangen Streit zwischen FDP und Grünen um den Weiterbetrieb deutscher AKW beendet hat. Was bedeutet das für die weitere Zusammenarbeit in der Ampel? Und ist damit die Gefahr von Blackouts abgewendet? Fragen an den Bundesfinanzminister und FDP-Parteichef Christian Lindner.